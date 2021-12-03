Путин использует газ как геополитическое оружие против Украины, – Витренко

Юрий Витренко заявил, что Украина предложила снизить плату за транзит газа через свою ГТС. Однако "Газпром" не хочет направлять в Европу дополнительные объемы топлива.

Глава "Нафтогаза" отметил, что проблема не только в том, что с российской компанией "какие-то не такие отношения". Об этом он сообщил в Лондоне в интервью изданию BBC News Украина.

Читайте также Украинские газохранилища могут стать "газовым сейфом" для Европы, – Шмигаль

Это геополитический вопрос. Путин использует газ как геополитическое оружие против Украины – и сейчас, и раньше использовал – и в этом корень проблемы,

– сказал Юрий Витренко.

Запад должен показать силу, – Витренко

По его мнению, Путин изменит свою политику по отношению к Украине только тогда, когда Запад продемонстрирует сильную системную позицию – не подвергнется шантажу России в газовом вопросе и не только.

"Когда Путин увидит сильный Запад, он будет вынужден принять эти европейские правила игры и играть по этим правилам, – подытожил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины".

Российский газ и Украина: что известно

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 миллиардов кубометров. Это 109 миллионов кубометров в сутки.

Российская компания с начала 2021 года трижды уменьшала объемы транзита газотранспортной системой Украины. В частности, 1 января – со 186 до 124 миллионов кубометров в сутки.

Путин заявил, что им невыгодно наращивать транзит газа в Европу через территорию Украины. По его словам, транспортировка другими маршрутами для России значительно дешевле.

В Кремле заявили, что не готовы говорить о новом контракте с Украиной насчет транзита газа.

Гендиректор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон 11 ноября отметил, что Украина готова транзитировать до 250 миллионов кубометров в сутки. Это в 2,5 раза превышает имеющийся транзит.