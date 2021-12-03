Глава "Нафтогазу" зазначив, що проблема не лише у тому, що з російською компанією "якісь не такі стосунки". Про це він повідомив у Лондоні в інтерв'ю виданню ВВС News Україна.

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Це геополітичне питання. Путін використовує газ як геополітичну зброю проти України – і зараз, і раніше використовував – і в цьому корінь проблеми,

– сказав Юрій Вітренко.

Захід має показати силу, – Вітренко

На його думку, Путін змінить свою політику щодо України тільки тоді, коли Захід продемонструє сильну системну позицію – не піддасться на шантаж Росії у газовому питанні й не тільки.

"Коли Путін побачить сильний Захід, він буде змушений прийняти ці європейські правила гри та грати за цими правилами, – підсумував голова правління НАК "Нафтогаз України".

Зверніть увагу! Контракт із російським "Газпромом" на транзит газу українською ГТС спливає у 2024. Україна хоче його продовжити й ідеальним терміном вважає 15 років.

Російський газ та Україна: що відомо