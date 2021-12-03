Глава "Нафтогаза" отметил, что проблема не только в том, что с российской компанией "какие-то не такие отношения". Об этом он сообщил в Лондоне в интервью изданию BBC News Украина.

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Это геополитический вопрос. Путин использует газ как геополитическое оружие против Украины – и сейчас, и раньше использовал – и в этом корень проблемы,

– сказал Юрий Витренко.

Запад должен показать силу, – Витренко

По его мнению, Путин изменит свою политику по отношению к Украине только тогда, когда Запад продемонстрирует сильную системную позицию – не подвергнется шантажу России в газовом вопросе и не только.

"Когда Путин увидит сильный Запад, он будет вынужден принять эти европейские правила игры и играть по этим правилам, – подытожил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины".

Обратите внимание! Контракт с российским "Газпромом" на транзит газа по украинской ГТС истекает в 2024 году. Украина хочет его продлить и идеальным сроком считает 15 лет.

Российский газ и Украина: что известно