"Високі ставки", війна з Європою і приказки про лом: заяви Путіна під час виступу на Валдаї
У четвер, 2 жовтня, Володимир Путін взяв участь у пленарній сесії Міжнародного дискусійного клубу "Валдай", який проходить у Сочі. Російський диктатор виступив з промовою.
Путін говорив про плани Росії щодо вступу у НАТО, високі ставки та неготовність грати за чиїмось правилами. Головне з виступу російського президента, повідомляє 24 Канал.
Що сказав Путін на Валдаї?
Володимир Путін заявив, що згоден із Трампом, що війни можна було б уникнути, якби "Україну не перетворили на руйнівний інструмент. Українська трагедія – це біль для нас усіх: і для українців, і для росіян, За словами воєнного злочинця, якби НАТО не наблизилася до кордонів Росії, війни б не сталося. Путін прокоментував труднощі, з якими стикається ООН, фразою про "роз'єднані", а не об'єднані нації. Путін заявив, що Росія уважно стежить за мілітаризацією Європи. Він запевнив, що заходи у відповідь не забаряться. Також російський диктатор закликав не провокувати Росію. Путін пригрозив тим, хто захоче "потягатися з Росією" у військовому плані, що реакція Москви буде швидкою. Путін назвав нісенітницею заяви європейських політиків про можливу війну з Росією. Європейські політики намагаються "залатати тріщини" у будівлі Європи шляхом формування образу ворога в особі Росії, Тим, хто "хотів змусити народ Росії страждати", настав час заспокоїтися, заявив Путін. Глава Кремля переконує, що Росії неможливо завдати стратегічної поразки. Він вважає, що це поступово зрозуміють навіть "уперті тугодуми". Немає і не буде сили, яка могла б керувати світом, диктувати всім, "як дихати", сказав Путін. Путін попередив Європу, що в США запит суспільства призвів до досить радикальної зміни політичного вектора, і цей приклад може бути заразним. Спроба Заходу контролювати все і вся викликає перенапругу, б'є по внутрішній стабільності таких країн, Путін відреагував на дії Заходу щодо Москви російським прислів'ям "проти лому немає прийому, крім іншого лома". Він наголосив, що інститути глобального управління, створені в колишню епоху, "втратили свою ефективність". СРСР і потім Росія двічі заявляли про готовність вступити до НАТО, обидва рази отримали відмову "з порога", повідомив Путін. За словами диктатора, перший раз це було у 1954 році, ще за часів СРСР, а другий – під час візиту президента США Клінтона до Москви у 2000 році. "І обидва рази ми фактично отримали відмову, причому одразу, "з порога", – додав Путін. Ніхто у світі вже не готовий грати за правилами, заданими десь "за океанами", зазначив Путін. Путін заявив, що у нинішній ситуації у світі потрібно бути готовими до всього і "ставки надзвичайно високі". Як показують час і останні події, готовими повинні бути практично до всього. Відповідальність кожного в такі періоди історії особливо велика: і за свою долю, і за долю країни, і всього світу. Ставки тут назвичайно високі,
