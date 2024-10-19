Позиція Путіна щодо переговорів з Україною різко змінилась: у чому причина

Російський диктатор Путін знову почав активно проштовхувати ідею так званих "мирних" переговорів з Україною. Він виступив проти нетривалого перемир'я.

Це закономірний крок глави Кремля, адже він розуміє, що незабаром позиція України стане сильнішою. Що зумовило таку риторику Путіна, 24 Каналу розповів Олексій Буряченко – політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад.

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Чому Путін хоче сісти за стіл перемовин

Владімір Путін заявив, що його не влаштовує "перемир'я" на 2 – 3 тижні. Росія нібито хоче "міцного миру", звісно ж, на власних умовах. Останнім часом Путін все активніше почав висувати вимоги щодо переговорів, ніби у Росії є реальна перевага і на полі бою, і на дипломатичному полі.

Це відбувається якраз на тлі розмов про План перемоги України, новий Саміт миру та майбутнього вступу України до НАТО.

Будь-яке проходження "червоних ліній" не лише наших ворогів, але й партнерів, підсилює позиції України. З останнього – це Курська операція та F-16. Зараз Путін розуміє, що далі він затягуватиме, то більше посилюватиметься позиція України і слабшатиме його,

– пояснив Олексій Буряченко.

За словами Буряченка, зараз Росія дуже зацікавлена у перемовинах на своїх умовах і дуже незацікавлена у військовому підсиленні України.

"Цю битву, яка затягнулась, Путін програв або принаймні програє. Але в нього залишаються сильні позиції на полі бою, йде військове посилення з КНДР та Ірану. Тому ми маємо відповідати симетричними діями, коли нас підтримують партнери, так і асиметричними, які успішно були реалізовані в межах Курської операції", – зазначив політолог.

Через те президент України Володимир Зеленський чітко наголосив партнерам, що до Нового року важливо комплексно реалізувати План перемоги. Адже ці рішучі дії потрібні зараз. Мовиться не лише про надання Україні додаткового озброєння, а й політичні рішення на кшталт часткового закриття неба над прикордонням за допомогою систем ППО НАТО, і, звісно, надання дозволу на далекобійні удари по Росії.

"Путін усвідомлює, що якщо 4 пункти плану швидко і комплексно реалізують до кінця року, тоді він потрапляє в ситуацію повного цугцвангу (вимушеного здійснення ходу – 24 Канал). Йому навіть не буде, що "продати" своєму електорату, що може викликати дестабілізаційні рухи в самій Росії", – додав політолог.