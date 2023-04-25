Політтехнолог назвав ключову умову, щоб кремлівські еліти вбили Путіна

Росія в очікуванні, коли все ж місце очільника держави, яке зараз займає Владімір Путін, нарешті буде вільним. Втім, відкрито ділити трон близьке оточення диктатора поки що не може.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, те, що Путін досі живий – випадковість.

Дивіться також Крилаті ракети Х-50 "Оріон": останній аргумент Путіна чи гроші на вітер

Хто фанатично хотів почати війну

Михайло Шейтельман наголосив, якби в Росії зуміли домовитися, хто наступний після смерті Путіна буде президентом країни, то вони б одразу вбили б Путіна.

"Їм зараз всім недобре. 90% верхівки російської сьогодні відчуває себе дуже погано через війну", – пояснив він.

На його думку, є люди із верхівки, які істинно хотіли війну та власне її почали. Зокрема, серед них Владімір Путін, Ніколай Патрушев, секретар Радбезу Росії, Юрій Ковальчук, особистий банкір диктатора.

Сєргєй Шойгу і Валєрій Герасімов не ставили собі таку ціль,

– додав політтехнолог.

Втім, цих персон теж не треба виправдовувати. Вони голосували за цю війну, тому теж є злочинцями.

Михайло Шейтельман розказав, чому Путін досі живий: дивіться відео

Росії невигідна війна

Михайло Шейтельман розказав, що ідеєю великої війни, яка має перейти на Захід, все ж горить Путін, Патрушев, Ковальчуки. Решта ж оточення просто згодні із планом дій.

Проте, для них вигідніше завершити війну, ніж продовжувати її. Не виняток Шойгу і Герасімов.

"Здавалось би вони зараз, звісно, заробляють багато, тому що війна, вони керують армією, а це для них час великих заробітків", – додав він.

На його думку, водночас їм не потрібна розгромлена армія.

Зараз вийти із війни їм дуже вигідно фінансово. І це вигідно величезній кількості людей, якби основні гравці, яких декілька, змогли б домовитися,

– зосередив увагу політтехнолог.

Це неможливо, бо оточення Путіна просто не може довіряти один одному.

Хто замінить Путіна

Політтехнолог повідомив, що таємні домовленості між соратниками Путіна одразу стануть видимими, а за це можна дорого заплатити.

Я вірю, що вони все ж таки скоріше за все почнуть домовлятися, коли побачать мертвого Путіна, бо втрачати немає чого,

– наголосив він.

Втім, наступне питання – хто займе місце Путіна протягом 3 місяців до проведення виборів?

"Тут мені здається варіантів небагато, тому що у них є Конституція, якою вони підтираються регулярно, але її немає кому переписувати, коли Путін помре. За Конституцією є Міхаіл Мішустін", – пояснив Шейтельман.

За його словами, втім це буде лише перший етап становлення нової влади. Попереду очікується ще один – набагато цікавіший.

Путіна намагаються усунути від влади: останні новини