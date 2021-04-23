Путіну не по зубах Україна, тому він ухопився за Білорусь, – Шушкевич про "злиття" з Росією

Володимир Путін прагне, щоб Україна змінила своє ставлення до Росії, проте йому це не вдається. Зрештою Кремль активно почав розвивати процес щодо утворення союзу із Білоруссю.

Водночас наразі громадяни та опозиція Білорусі налаштовані проти режиму Олександра Лукашенка. Про це розповів колишній голова Верховної Ради Білорусі Станіслав Шушкевич.

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"Путін хоче забрати Україну, але вона йому не по зубах, це міцна демократична держава. Тому він ухопився за Білорусь, робити її союзною", – сказав Шушкевич.

За словами ексглави парламенту Верховної Ради Білорусі, відповідний процес – це фікція, адже через режим країна вже давно стала союзною для Росії. Проте всі побачили, що Лукашенко фальсифікував вибори – 300 тисяч людей вийшли з протестом на вулиці, аби цьому протистояти, додав Шушкевич.

Тому (самопроголошена влада – 24 канал) придумала, що це американські спецслужби об'єдналися проти Білорусі та Росії і їм потрібно протистояти. Вони об'єдналися проти свого народу,

– сказав ексглава парламенту Білорусі.

Олександр Лукашенко 17 квітня заявив, що на нього та його сім'ю готували замах , мовляв, причетні до цього – спецслужби Сполучених Штатів Америки та Польщі.

На думку Станіслава Шушкевича, наразі опозиції буде важко завадити утворенню союзу Білорусі та Росії, адже режим зробив їх зрадниками.

Станіслав Шушкевич про союз Росії з Білоруссю: дивіться відео

Союз Білорусі та Росії: коротко