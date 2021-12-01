Рада попередньо схвалила законопроєкт про переселенців

Парламентарі 1 грудня підтримали за основу законопроєкт №4487. Він передбачає уточнення поняття внутрішньо переміщених осіб та регулює їхні права.

Найпомітніша зміна торкнеться пенсіонерів з окупованих територій, які їздять за пенсією до підконтрольних районів.

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Метою законопроекту є вдосконалення законодавчого регулювання реалізації прав та свобод внутрішньо переміщених осіб в Україні. Зокрема, права на:

соціальний захист,

житло,

освіту тощо.

Крім того, вперше на законодавчому рівні закріплюються повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування, координацію та реалізацію державної політики з питань внутрішньо переміщених осіб,

– наголосили на сторінці Верховної Ради у телеграмі.

Які саме зміни передбачає законопроєкт

Документ пропонує уточнити поняття внутрішньо переміщених осіб. Законодавча ініціатива має:

скоротити термін ухвалення рішення про взяття на облік переселенців з 15 до 7 робочих днів;

врегулювати права внутрішньо переміщених осіб на житло шляхом реалізації державних і місцевих програм;

скасувати 6-місячний термін, на який відповідно до чинного законодавства переселенець забезпечується житлом для тимчасового проживання.

Що зміниться для пенсіонерів з окупованих територій

Найпомітніша зміна торкнеться пенсіонерів з окупованих територій, які їздять за пенсією до підконтрольних районів. Зокрема, пропонується збільшити термін відсутності переселенця за місцем проживання на підконтрольній території з 60 днів до 9 місяців, а в разі особливих причин – до 9 місяців.

Згідно з чинним законодавством, якщо переселенець відсутній на підконтрольній території більш як 60 днів, його знімають з обліку і припиняють дію відповідної довідки.

У випадку пенсіонерів на підставі цього припиняється виплата пенсій, поновити яку можна тільки при повторному взятті на облік. Водночас невиплачені за цей період гроші пенсіонери досі не можуть отримати, оскільки з 2014 року не затверджено порядок їх виплати. Додамо, що зараз вимога у 60 днів не діє через карантин.

Станом на січень 2021 року в Україні побільшало внутрішньо переміщених осіб з Донбасу і Криму, яких зареєстрували. Зараз їх стало майже на 26 тисяч більше. Відтак, загалом кількість зареєстрованих переселенців в Україні – майже 1,5 мільйонів осіб.