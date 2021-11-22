Станом на початок листопада в селищі мешкали 45 людей, з яких 23 похилого віку та 3 дітей. Після загострення ситуації та регулярних обстрілів бойовиків, більшість вирішили покинути свої домівки.

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Люди забирали все, що залишилося цілим

Загострення ситуації в селищі відбулося в ніч проти 14 листопада. За декілька днів через обстріли бойовиків 22 будинки були пошкоджені, а 3 ущент зруйновані. Також через пошкодження лінії електропередач Невельське залишилося без електроенергії.

Представники гуманітарної місії допомогли місцевим мешканцям переїхати у більш безпечні населені пункти. Люди забирали із собою речі, які вціліли після обстрілів та худобу.

У Невельському залишилися 3 родини – 5 людей на усе селище.

Селище Невельське покинули майже всі мешканці / Фото з фейсбука Євгена Капліна

Війна на Донбасі: останні новини

За даними керівника української розвідки Кирила Буданова, українські військові на Донбасі застосували американський протитанковий ракетний комплекс Javelin.

Унаслідок ворожих атак 22 листопада на Донбасі зазнав поранення український військовий. Його госпіталізували.

СБУ затримала на Донеччині одного з організаторів "референдуму" в 2014 році. Крім того, у той час зловмисник закликав зривати українські прапори з будівель.

За даними Міноборони, за минулий тиждень бойовики 58 разів порушили режим припинення вогню. Крім того, Росія продовжує нарощувати військову силу біля українських кордонів та проводити "навчання" бойовиків.

Текст публікації Євгена Капліна

Співробітники гуманітарної місії "Пролісок" провели надзвичайну місію та надали допомогу низці сімей з переїздом з охопленого бойовими діями селища Невельське та перевезення уцілілих речей та худоби мирних жителів на нове місце проживання у безпечніші населені пункти.

Станом на початок листопада 2021 року (до початку ескалації бойових дій) у Невельському постійно проживали 45 мирних жителів, з яких троє дітей та 23 літні особи. Станом на вечір сьогоднішнього дня у селищі залишаються 3 родини – 5 осіб. Решта мирних жителів вирішила залишити населений пункт через бойові дії, що посилилися.

Ескалація конфлікту в Невельському почалася в ніч із 13 на 14 листопада. Тоді, під час нічного обстрілу було пошкоджено 16 житлових будинків, з них 3 зруйновано повністю. З 14 листопада населений пункт знеструмлений, у селищі пошкоджено лінії електропередач. У ході чергового обстрілу в ніч із 16 на 17 листопада ще 9 будинків мирних жителів було пошкоджено.