Бойовики пошкодили 5 житлових будинків – там зруйновані вікна, стіни, огорожа й дахи. Також влучили у сільськогосподарську будівлю, транспортний засіб та лінію електропередач.

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Наслідки ворожої атаки

Слідчо-оперативна група задокументувала наслідки обстрілу. Вилучили, зокрема, осколки боєприпасів. За попередньою інформацією, їх випустили з міномету калібру 122 міліметрів. Речові докази найближчим часаом направлять для проведення експертиз. Їх долучать до матеріалів кримінального провадження.



Наслідки обстрілу Новозванівки / Фото Луганської обласної прокуратури



Бойовики обстріляли село на Луганщині / Фото Луганської обласної прокуратури



Вже відкрили кримінальне провадження / Фото Луганської обласної прокуратури



У селі пошкоджені будинки / Фото Луганської обласної прокуратури

Бойовики загрожують мирному населенню

У прокуратурі наголосили, що дії російських найманців становлять пряму загрозу життю й здоров'ю мирного населення й суперечать нормам міжнародного права. Мовиться, зокрема, про статтю з додаткового протоколу до Женевської конвенції. Вона стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів. Крім цього, бойовики порушують Гаазьку конвенцію у пункті про закони та звичаї війни.

Довідка. Правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни збройними формуваннями окупантів.ау