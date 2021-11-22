Протягом минулої доби, 21 листопада, бойовики застосували заборонене мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомили на сайті Операції об'єднаних сил.
Зауважте ЗСУ вже застосовували Javelin проти окупантів на Донбасі, – Буданов
Військовий на Донбасі отримав поранення
Унаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення. Воїну надали домедичну допомогу та евакуювали в лікувальний заклад,
– мовиться у повідомленні.
Попередньо відомо, що стан його здоров'я – задовільний.
З початку доби, 22 листопада, російсько-окупаційні війська вже тричі порушували режим припинення вогню. Зокрема гатили:
- в напрямку Попасної – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
- у сторону Причепилівки – проросійські бойовики гатили двічі, використавши гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.
Остання інформація щодо ситуації на Донбасі: коротко
- За минулу добу, 21 листопада, бойовики двічі порушили режим тиші на Донбасі. З них один – зі застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.
- У напрямку Попасної – вели вогонь з мінометів калібру 82 міліметри та станкових протитанкових гранатометів. Поблизу Катеринівки – з ручних протитанкових, автоматичних станкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї.
- 21 листопада українська розвідка попередила, шо Росія готується напасти на Україну. Державу вже оточили тактичні групи батальйонів російських військ – виглядає, ніби окупанти намагаються взяти її в кільце.
- 22 листопада стало відомо, що розвідка США попередила про ймовірний наступ Росі країни ЄС. Зокрема, за їхніми даними, мовиться про ймовірну атаку з окупованого Криму, через кордон з Росії та через Білорусь.