Протягом минулої доби, 21 листопада, бойовики застосували заборонене мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомили на сайті Операції об'єднаних сил.

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Військовий на Донбасі отримав поранення

Унаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення. Воїну надали домедичну допомогу та евакуювали в лікувальний заклад,

– мовиться у повідомленні.

Попередньо відомо, що стан його здоров'я – задовільний.

З початку доби, 22 листопада, російсько-окупаційні війська вже тричі порушували режим припинення вогню. Зокрема гатили:

в напрямку Попасної – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

у сторону Причепилівки – проросійські бойовики гатили двічі, використавши гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Остання інформація щодо ситуації на Донбасі: коротко