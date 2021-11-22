За прошедшие сутки, 21 ноября, боевики применили запрещенное минскими договоренностями вооружение. Об этом сообщили на сайте Операции объединенных сил.

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Военный на Донбассе получил ранение

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воину оказали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное заведение,

– говорится в сообщении.

Предварительно известно, что состояние его здоровья удовлетворительное.

С начала суток, 22 ноября, российско-оккупационные войска уже трижды нарушали режим прекращения огня. В частности стреляли:

в направлении Попасной – из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов;

в сторону Прицепыловки – пророссийские боевики били дважды, использовав гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

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