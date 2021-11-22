За прошедшие сутки, 21 ноября, боевики применили запрещенное минскими договоренностями вооружение. Об этом сообщили на сайте Операции объединенных сил.
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Военный на Донбассе получил ранение
В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воину оказали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное заведение,
– говорится в сообщении.
Предварительно известно, что состояние его здоровья удовлетворительное.
С начала суток, 22 ноября, российско-оккупационные войска уже трижды нарушали режим прекращения огня. В частности стреляли:
- в направлении Попасной – из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- в сторону Прицепыловки – пророссийские боевики били дважды, использовав гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
Последняя информация о ситуации на Донбассе: коротко
- За прошедшие сутки, 21 ноября, боевики дважды нарушили режим тишины на Донбассе. Из них один – с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.
- В направлении Попасной – вели огонь из минометов калибра 82 миллиметра и станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Катериновки – из ручных противотанковых, автоматических станковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.
- 21 ноября украинская разведка предупредила, что Россия готовится напасть на Украину. Государство уже окружили тактические группы батальонов российских войск – похоже, будто оккупанты пытаются взять страну в кольцо.
- 22 ноября стало известно, что разведка США предупредила о вероятном наступлении России страны ЕС. В частности, по их данным, речь идет о возможной атаке со стороны оккупированного Крыма, через границу из России и через Беларусь.