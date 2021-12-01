Рада предварительно одобрила законопроект о переселенцах

Парламентарии 1 декабря поддержали за основу законопроект №4487. Он предусматривает уточнение понятия внутренне перемещенных лиц и регулирует их права.

Самое заметное изменение коснется пенсионеров с оккупированных территорий, которые ездят за пенсией в подконтрольные районы.

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Целью законопроекта является совершенствование законодательного регулирования реализации прав и свобод внутренне перемещенных лиц в Украине. В частности, права на:

социальную защиту,

жилье,

образование и тому подобное.

Кроме того, впервые на законодательном уровне закрепляются полномочия центрального органа исполнительной власти, что обеспечивает формирование, координацию и реализацию государственной политики по вопросам внутренне перемещенных лиц,

– отметили на странице Верховной Рады в телеграмме.

Какие именно изменения предусматривает законопроект

Документ предлагает уточнить понятие внутренне перемещенных лиц. Законодательная инициатива должна:

сократить срок принятия решения о постановке на учет переселенцев с 15 до 7 рабочих дней;

урегулировать права внутренне перемещенных лиц на жилье путем реализации государственных и местных программ;

отменить 6-месячный срок, на который в соответствии с действующим законодательством переселенец обеспечивается жильем для временного проживания.

Что изменится для пенсионеров с оккупированных территорий

Самое заметное изменение коснется пенсионеров с оккупированных территорий, которые ездят за пенсией в подконтрольные районы. В частности, предлагается увеличить срок отсутствия переселенца по месту жительства на подконтрольной территории с 60 дней до 9 месяцев, а в случае особых причин – до 9 месяцев.

Согласно действующему законодательству, если переселенец отсутствовал на подконтрольной территории более 60 дней, его снимают с учета и прекращают действие соответствующей справки.

В случае пенсионеров на основании этого прекращается выплата пенсий, возобновить которую можно только при повторной постановке на учет. В то же время невыплаченные за этот период деньги пенсионеры до сих пор не могут получить, поскольку с 2014 года не утвержден порядок их выплаты. Добавим, что сейчас требование в 60 дней не действует из-за карантина.

По состоянию на январь 2021 года в Украине увеличилось количество внутренне перемещенных лиц с Донбасса и Крыма, которых зарегистрировали. Сейчас их стало почти на 26 тысяч больше. Следовательно, в целом количество зарегистрированных переселенцев в Украине – почти 1,5 миллионов человек.