Кремль вирішив вчергове ініціювати "дискусію" в Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй. Власне, щодо військової підтримки України з боку Заходу.

У понеділок, 20 травня, Рада Безпеки ООН розгляне питання військової допомоги Україні за ініціативою Росії. Засідання, яке відбудеться о 17:00 за київським часом, стане черговою спробою Кремля оскаржити законність постачань західної зброї українським військовим.

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Регулярні звинувачення Росії

Росія ледь не щомісяця використовує платформу Радбезу ООН для звинувачень на адресу Заходу, попри те, що інші члени Ради та секретаріат ООН неодноразово наголошували на законності допомоги Україні.

У той самий час Москва не припиняє власні поставки озброєнь з Ірану та Північної Кореї.

Після денного засідання щодо допомоги на вечірньому засіданні Ради Безпеки Росія планує внести на голосування проєкт резолюції, який забороняє розміщення зброї в космосі.

Інші новини з ООН: останнє

Напередодні Глобального саміту миру, що відбудеться у Швейцарії 15 і 16 червня, Росія активізувала інформаційну кампанію про нібито "мирну угоду з Україною". Представник України при ООН Сергій Кислиця висвітлив цю тему нещодавно на засіданні Ради Безпеки, спростовуючи заяви Кремля.

Саміт миру стане важливим міжнародним заходом, де обговорюватимуться ключові питання міжнародної безпеки, включно з енергетичною та ядерною безпекою. Кислиця наголосив на важливості участі миролюбних країн у заході для досягнення сталого миру в Україні.

У своєму нещодавньому виступі Сергій Кислиця також звернув увагу на проблему використання Росією засуджених злочинців у військових діях проти України. Він розповів про шокуючі випадки, коли серед російських військових виявляли осіб з особливо жорстокими злочинами у минулому.

За словами постпреда нашої держави, російська окупаційна армія переповнена засудженими вбивцями, яким обіцяють помилування за участь у війні проти України. Кислиця згадав і те, що 10 травня загарбники розпочали наступ на півночі Харківської області.

Цей крок може бути спробою відновити репутацію після ветування російською стороною документа про нерозповсюдження ядерної зброї в космосі, запропонованого США та Японією.