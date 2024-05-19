Опять Россия "постаралась": Совбез ООН будет рассматривать законность поставок западного оружия Украине

Кремль решил в очередной раз инициировать "дискуссию" в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Собственно, относительно военной поддержки Украины со стороны Запада.

В понедельник, 20 мая, Совет Безопасности ООН рассмотрит вопрос военной помощи Украине по инициативе России. Заседание, которое состоится в 17:00 по киевскому времени, станет очередной попыткой Кремля оспорить законность поставок западного оружия украинским военным.

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Регулярные обвинения России

Россия чуть ли не ежемесячно использует платформу Совбеза ООН для обвинений в адрес Запада, несмотря на то, что другие члены Совета и секретариат ООН неоднократно подчеркивали законность помощи Украине.

В то же время Москва не прекращает собственные поставки вооружений из Ирана и Северной Кореи.

После дня заседания по помощи на вечернем заседании Совета Безопасности Россия планирует внести на голосование проект резолюции, запрещающий размещение оружия в космосе.

Другие новости из ООН: последнее

Накануне Глобального саммита мира, который состоится в Швейцарии 15 и 16 июня, Россия активизировала информационную кампанию о якобы "мирном соглашении с Украиной". Представитель Украины при ООН Сергей Кислица осветил эту тему недавно на заседании Совета Безопасности, опровергая заявления Кремля.

Саммит мира станет важным международным мероприятием, где будут обсуждаться ключевые вопросы международной безопасности, включая энергетическую и ядерную безопасность. Кислица отметил важность участия миролюбивых стран в мероприятии для достижения устойчивого мира в Украине.

В своем недавнем выступлении Сергей Кислица также обратил внимание на проблему использования Россией осужденных преступников в военных действиях против Украины. Он рассказал о шокирующих случаях, когда среди российских военных обнаруживали лиц с особо жестокими преступлениями в прошлом.

По словам постпреда нашего государства, российская оккупационная армия переполнена осужденными убийцами, которым обещают помилование за участие в войне против Украины. Кислица вспомнил и то, что 10 мая захватчики начали наступление на севере Харьковской области.

Этот шаг может быть попыткой восстановить репутацию после ветирования российской стороной документа о нераспространении ядерного оружия в космосе, предложенного США и Японией.