Опять Россия "постаралась": Совбез ООН будет рассматривать законность поставок западного оружия Украине
Источник:Укринформ
Кремль решил в очередной раз инициировать "дискуссию" в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Собственно, относительно военной поддержки Украины со стороны Запада.
В понедельник, 20 мая, Совет Безопасности ООН рассмотрит вопрос военной помощи Украине по инициативе России. Заседание, которое состоится в 17:00 по киевскому времени, станет очередной попыткой Кремля оспорить законность поставок западного оружия украинским военным.
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Регулярные обвинения России
Россия чуть ли не ежемесячно использует платформу Совбеза ООН для обвинений в адрес Запада, несмотря на то, что другие члены Совета и секретариат ООН неоднократно подчеркивали законность помощи Украине.
В то же время Москва не прекращает собственные поставки вооружений из Ирана и Северной Кореи.
После дня заседания по помощи на вечернем заседании Совета Безопасности Россия планирует внести на голосование проект резолюции, запрещающий размещение оружия в космосе.Обратите внимание!
Другие новости из ООН: последнее
- Накануне Глобального саммита мира, который состоится в Швейцарии 15 и 16 июня, Россия активизировала информационную кампанию о якобы "мирном соглашении с Украиной". Представитель Украины при ООН Сергей Кислица осветил эту тему недавно на заседании Совета Безопасности, опровергая заявления Кремля.
- Саммит мира станет важным международным мероприятием, где будут обсуждаться ключевые вопросы международной безопасности, включая энергетическую и ядерную безопасность. Кислица отметил важность участия миролюбивых стран в мероприятии для достижения устойчивого мира в Украине.
- В своем недавнем выступлении Сергей Кислица также обратил внимание на проблему использования Россией осужденных преступников в военных действиях против Украины. Он рассказал о шокирующих случаях, когда среди российских военных обнаруживали лиц с особо жестокими преступлениями в прошлом.
- По словам постпреда нашего государства, российская оккупационная армия переполнена осужденными убийцами, которым обещают помилование за участие в войне против Украины. Кислица вспомнил и то, что 10 мая захватчики начали наступление на севере Харьковской области.