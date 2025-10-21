Укр Рус
21 жовтня, 09:26
Байден закінчив курс променевої терапії лікування раку

Сергій Попович
Основні тези
  • Джо Байден завершив курс променевої терапії для лікування агресивної форми раку простати.
  • Курс терапії тривав кілька тижнів, і Байден почувається добре.

Експрезидент США Джо Байден завершив курс променевої терапії. Він проходить лікування агресивної форми раку простати.

Про це повідомила речниця Байдена. Про це інформує 24 Канал з посиланням на The Hill.

Як минає лікування Байдена?

46-й президент США Джозеф Байден у понеділок завершив лікування і зараз почувається добре. Курс терапії тривав кілька тижнів.

Речниця не надала коментарів щодо прогнозів лікарів і можливої необхідності проведення додаткового курсу лікування у майбутньому.

Байден лікує агресивну форму раку

  • Експрезидент США, якому 20 листопада виповниться 83 роки, лікує агресивну форму раку простати, який уже дав метастази в кістки.

  • Кілька онкологів розповіли для NBC News, що, з огляду на характер хвороби та той факт, що рак уже дав метастази, ймовірно, захворювання Байдена роками залишалося недіагностованим.