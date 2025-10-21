Байден закінчив курс променевої терапії лікування раку
- Джо Байден завершив курс променевої терапії для лікування агресивної форми раку простати.
- Курс терапії тривав кілька тижнів, і Байден почувається добре.
Експрезидент США Джо Байден завершив курс променевої терапії. Він проходить лікування агресивної форми раку простати.
Про це повідомила речниця Байдена. Про це інформує 24 Канал з посиланням на The Hill.
Дивіться також Джо Байден уперше з'явився на публіці від початку лікування раку, – The New York Post
Як минає лікування Байдена?
46-й президент США Джозеф Байден у понеділок завершив лікування і зараз почувається добре. Курс терапії тривав кілька тижнів.
Речниця не надала коментарів щодо прогнозів лікарів і можливої необхідності проведення додаткового курсу лікування у майбутньому.
Байден лікує агресивну форму раку
Експрезидент США, якому 20 листопада виповниться 83 роки, лікує агресивну форму раку простати, який уже дав метастази в кістки.
Кілька онкологів розповіли для NBC News, що, з огляду на характер хвороби та той факт, що рак уже дав метастази, ймовірно, захворювання Байдена роками залишалося недіагностованим.