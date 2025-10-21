Експрезидент США Джо Байден завершив курс променевої терапії. Він проходить лікування агресивної форми раку простати.

Про це повідомила речниця Байдена. Про це інформує 24 Канал з посиланням на The Hill.

Як минає лікування Байдена?

46-й президент США Джозеф Байден у понеділок завершив лікування і зараз почувається добре. Курс терапії тривав кілька тижнів.

Речниця не надала коментарів щодо прогнозів лікарів і можливої необхідності проведення додаткового курсу лікування у майбутньому.

Байден лікує агресивну форму раку