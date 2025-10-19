Про це пише 24 Канал з посиланням на The New York Post.
Який вигляд має Байден зараз?
82-річного Джо Байдена вперше побачили на публіці у суботу, 18 жовтня, після повідомлень про його лікування від раку простати. Колишній президент США відвідав вечірню месу в римо-католицькій церкві Святого Йосипа на Брендівайні, яку регулярно відвідує протягом десятиліть.
Байдена сфотографували після годинного богослужіння. Він повільно йшов і тримався за жінку, яка його підтримувала.
Джо Байден уперше за довгий час з'явився на публіці / Фото Mr Owl для NY Post
Політик був у костюмі й кілька хвилин спілкувався з парафіянами, після чого залишив храм. На богослужінні експрезидент США був без своєї дружини Джилл Байден.
Відтоді як Байден залишив Білий дім у січні, він рідко з'являється на публіці – здебільшого через медичні причини або короткі офіційні виходи.
Який вигляд має Джо Байден зараз / Фото Mr Owl для NY Post
Попри лікування, команда експрезидента США повідомила, що політик планує найближчим часом відвідати два заходи: церемонію нагородження в Бостоні та благодійний вечір Демократичної партії в Небрасці.
Що відомо про здоров'я експрезидента США?
Як відомо, Джо Байден хворий на рак простати. Діагноз було встановлено після того, як політик поскаржився на проблеми із сечовипусканням на початку року. Обстеження виявило невеликий вузлик на простаті, який і став причиною подальших досліджень та лікування.
Минулого тижня стало відомо, що Джо Байден розпочав новий курс променевої та гормональної терапії для лікування раку простати четвертої стадії, який поширився на кістки. Представники колишнього президента повідомили, що лікування триватиме близько 5 тижнів. Байден приймає гормональні препарати та перебуває під постійним наглядом лікарів.
Окрім раку простати, Байден двічі проходив операції з видалення раку шкіри. Востаннє хірурги видалили ураження з його чола, залишивши помітний шрам, які зафіксували під час попереднього виходу політика у світ.
У 2023 році тодішньому президенту США також видалили ракове утворення з грудної клітки. За словами лікаря Байдена, попередні операції пройшли успішно і не потребували додаткового втручання.