На кадрах видно помітне почервоніння на лобі, частково прикрите волоссям. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на New York Post.

Дивіться також Дочка Джо Байдена розлучається з чоловіком після 13 років шлюбу, – ЗМІ

Що відомо про появу Байдена з рубцем на голові?

Представник Байдена підтвердив The New York Post, що політику нещодавно провели операцію за методом Мооса, яку застосовують для поетапного видалення уражених раковими клітинами ділянок шкіри при збереженні здорових тканин. Раніше, наприкінці серпня, його бачили з пов’язкою на голові під час похорону колишнього губернатора Делаверу Майка Касла.

Байден з'явився на публіці з рубцем на голові: дивіться відео

Це не перший випадок проблем зі здоров’ям. У лютому 2023 року після планового огляду Байдену видалили базальноклітинну карциному з грудей. А в травні йому діагностували агресивну форму раку простати четвертої стадії, яка вже дала метастази в кістки. Тоді ж медики виявили вузлик на простаті та інші ураження, що, за повідомленнями ЗМІ, тривалий час залишалися непоміченими лікарями президентської команди.

Що відомо про нещодавню операцію Байдена?