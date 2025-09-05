На кадрах видно заметное покраснение на лбу, частично прикрытое волосами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на New York Post.

Что известно о появлении Байдена с рубцом на голове?

Представитель Байдена подтвердил The New York Post, что политику недавно провели операцию по методу Мооса, которую применяют для поэтапного удаления пораженных раковыми клетками участков кожи при сохранении здоровых тканей. Ранее, конце августа, его видели с повязкой на голове во время похорон бывшего губернатора Делавэра Майка Касла.

Байден появился на публике с рубцом на голове: смотрите видео

Это не первый случай проблем со здоровьем. В феврале 2023 года после планового осмотра Байдену удалили базальноклеточную карциному из груди. А в мае ему диагностировали агрессивную форму рака простаты четвертой стадии, которая уже дала метастазы в кости. Тогда же медики обнаружили узелок на простате и другие поражения, что, по сообщениям СМИ, длительное время оставались незамеченными врачами президентской команды.

