Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The New York Post.
Как выглядит Байден сейчас?
82-летнего Джо Байдена впервые увидели на публике в субботу, 18 октября, после сообщений о его лечении от рака простаты. Бывший президент США посетил вечернюю мессу в римско-католической церкви Святого Иосифа на Брендивайне, которую регулярно посещает на протяжении десятилетий.
Байдена сфотографировали после часового богослужения. Он медленно шел и держался за женщину, которая его поддерживала.
Джо Байден впервые за долгое время появился на публике / Фото Mr Owl для NY Post
Политик был в костюме и несколько минут общался с прихожанами, после чего покинул храм. На богослужении экс-президент США был без своей жены Джилл Байден.
С тех пор как Байден покинул Белый дом в январе, он редко появляется на публике – в основном по медицинским причинам или короткие официальные выходы.
Как выглядит Джо Байден сейчас / Фото Mr Owl для NY Post
Несмотря на лечение, команда экс-президента США сообщила, что политик планирует в ближайшее время посетить два мероприятия: церемонию награждения в Бостоне и благотворительный вечер Демократической партии в Небраске.
Что известно о здоровье экс-президента США?
Как известно, Джо Байден болен раком простаты. Диагноз был установлен после того, как политик пожаловался на проблемы с мочеиспусканием в начале года. Обследование выявило небольшой узелок на простате, который и стал причиной дальнейших исследований и лечения.
На прошлой неделе стало известно, что Джо Байден начал новый курс лучевой и гормональной терапии для лечения рака простаты четвертой стадии, который распространился на кости. Представители бывшего президента сообщили, что лечение продлится около 5 недель. Байден принимает гормональные препараты и находится под постоянным наблюдением врачей.
Кроме рака простаты, Байден дважды проходил операции по удалению рака кожи. Последний раз хирурги удалили поражение с его лба, оставив заметный шрам, которые зафиксировали во время предыдущего выхода политика в свет.
В 2023 году тогдашнему президенту США также удалили раковое образование из грудной клетки. По словам врача Байдена, предыдущие операции прошли успешно и не нуждались в дополнительном вмешательстве.