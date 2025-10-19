Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The New York Post.

Смотрите также Байден предупредил о "темных временах" для США из-за Трампа

Как выглядит Байден сейчас?

82-летнего Джо Байдена впервые увидели на публике в субботу, 18 октября, после сообщений о его лечении от рака простаты. Бывший президент США посетил вечернюю мессу в римско-католической церкви Святого Иосифа на Брендивайне, которую регулярно посещает на протяжении десятилетий.

Байдена сфотографировали после часового богослужения. Он медленно шел и держался за женщину, которая его поддерживала.

Джо Байден на публике
Джо Байден впервые за долгое время появился на публике / Фото Mr Owl для NY Post

Политик был в костюме и несколько минут общался с прихожанами, после чего покинул храм. На богослужении экс-президент США был без своей жены Джилл Байден.

С тех пор как Байден покинул Белый дом в январе, он редко появляется на публике – в основном по медицинским причинам или короткие официальные выходы.

Как выглядит Джо Байден сейчас / Фото Mr Owl для NY Post

Несмотря на лечение, команда экс-президента США сообщила, что политик планирует в ближайшее время посетить два мероприятия: церемонию награждения в Бостоне и благотворительный вечер Демократической партии в Небраске.

Что известно о здоровье экс-президента США?

  • Как известно, Джо Байден болен раком простаты. Диагноз был установлен после того, как политик пожаловался на проблемы с мочеиспусканием в начале года. Обследование выявило небольшой узелок на простате, который и стал причиной дальнейших исследований и лечения.

  • На прошлой неделе стало известно, что Джо Байден начал новый курс лучевой и гормональной терапии для лечения рака простаты четвертой стадии, который распространился на кости. Представители бывшего президента сообщили, что лечение продлится около 5 недель. Байден принимает гормональные препараты и находится под постоянным наблюдением врачей.

  • Кроме рака простаты, Байден дважды проходил операции по удалению рака кожи. Последний раз хирурги удалили поражение с его лба, оставив заметный шрам, которые зафиксировали во время предыдущего выхода политика в свет.

  • В 2023 году тогдашнему президенту США также удалили раковое образование из грудной клетки. По словам врача Байдена, предыдущие операции прошли успешно и не нуждались в дополнительном вмешательстве.