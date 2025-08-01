Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Что Байден сказал о нынешней политике США?

Экс-президент США Джо Байден в публичном выступлении на конференции адвокатов в Чикаго предостерег, что США входят в "темные времена" из-за политики и подходов Дональда Трампа – хотя и не упомянул его имя.

Судьи имеют значение. Суды имеют значение. Закон имеет значение, и Конституция имеет значение. Я много думаю об американцах, которые начинают понимать, что под давлением, под которым мы с этим парнем, который сейчас – наш президент... Готовьтесь, господа, это только начало,

– подчеркнул он.

46 президент США заявил, что гордится тем, что назначил судей, которые пытаются действовать максимально независимо, справедливо, беспристрастно, придерживаться верховенства права.

"Хотелось бы, чтобы я мог сказать то же самое об исполнительной власти (то есть Трампа – 24 Канал) – которая, похоже, делает все возможное для демонтажа Конституции... Это темные времена", – отметил Байден, добавив, что будущее США под угрозой.

Кстати, в мае 2025 года Джо Байден косвенно назвал Трампа "дураком". Тогда он сказал, что таким считает каждого, кто думает, что Путин остановится, если ему отдать украинские территории в рамках соглашения.