Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN. Детали журналистам рассказал представитель политика.
Смотрите также Байден предупредил о "темных временах" для США из-за Трампа
Что известно о лечении рака Байдена?
Экс-президент США, которому 20 ноября исполнится 83 года, сейчас лечит агрессивную форму рака простаты, который уже дал метастазы в кости. Впервые о новом этапе терапии написало издание NBC News.
В рамках плана лечения рака простаты президент Байден сейчас проходит курс лучевой терапии и гормонального лечения,
– рассказал представитель политика.
Ознакомленный источник СМИ сообщил, что лучевая терапия продлится 5 недель, а Байден уже принимает гормональные препараты в форме таблеток. В то же время CNN отмечает, что курс начали несколько недель назад.
Напомним, в прошлом месяце экс-президенту сделали операцию Мооса – лечения рака кожи. После во время публичных появлений на его лбу заметили большой шрам.
Несколько онкологов рассказали для NBC News, что, учитывая характер болезни и тот факт, что рак уже дал метастазы, вероятно, заболевание Байдена годами оставалось недиагностированным.
Интересно! В 2023 году, еще во времена президентства Байдена, ему удалили из груди опухоль, которая впоследствии оказалась базальноклеточным раком – самым распространенным видом рака кожи. Тогда врач Белого дома заявил, что "все раковые ткани успешно удалили" и политик будет продолжать "дерматологическое наблюдение".
Последние новости о Джо Байдене:
Во время визита в Великобританию Дональд Трамп назвал своего предшественника в президентском кресле "подлым с**ым сыном". Американский лидер напомнил, что сейчас у Байдена проблемы, но перед сочувствием стоит помнить, что он якобы плохой человек.
Недавно Владимир Путин предоставил российское гражданство Таре Рид – экс-помощнице Байдена, которая обвиняла 46-го президента США в сексуальном насилии и переехала в Москву.
Дочь Байдена Эшли подала на развод со своим мужем Говардом Крейном после 13 лет брака. Она распространила в соцсетях видео с прогулки по парку, где показывает большой палец вверх под песню Бейонсе Freedom.