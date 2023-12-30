Ракета Х-101 використовує теплові пастки: що це за технологія

Під час останнього масованого обстрілу України 29 грудня вперше з'явилося відео із російською ракетою Х-101, яка використовує теплові пастки. До цього часу використання такої технології всередині цим крилатих ракет помічали вкрай рідко.

Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. На його думку, використання такої технології спрямоване на протидію українським розрахункам, озброєним переносними ЗРК.

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В чому особливість теплових пасток

Під час масованого удару 29 грудня повітряні сили збили 87 ракет агресора. Відео польоту однієї з них потрапило у вільний доступ.

"Ми знаємо, що є випадки, коли наші бійці, чергуючи на маршрутах прольоту крилатих ракет, збивають їх за допомогою ПЗРК. Деякі з цих ПЗРК використовують інфрачервону головку самонаведення, і тому використання теплових пасток може (змусити – 24 Канал) ПЗРК не спрацювати", – зазначив Попович.

Втім, проти ракет із радіолокаційними системами наведення теплові пастки не є ефективними. Такі системи сканують простір і за допомогою радіосигналу визначає місце перебування ракети.

Можна припустити, що численні пуски "Шахедів" агресора протягом останніх місяців 2023 року виявляли розташування українських мобільних груп протиповітряної оборони. Відповідно, цю інформацію Росія могла використати для закладання алгоритму дії теплових пасток.

Зверніть увагу! За інформацією видання Defence Express, модифікація російських ракет з тепловими пастками називається "Виріб 504АП". Окрім власне теплових пасток, ця модифікація має покращену оптичну систему наведення, подібну до тієї, яку використовують американські ракети "Томагавк". Також, за інформацією видання, перше збиття такої модифікації Х-101 сталося ще в січні 2023 року.

Що відомо про російську ракету Х-101