Ракета Х-101 использует тепловые ловушки: что это за технология

Во время последнего массированного обстрела Украины 29 декабря впервые появилось видео с российской ракетой Х-101, использующей тепловые ловушки. До сих пор использование такой технологии внутри этих крылатых ракет замечалось крайне редко.

Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. По его мнению, использование такой технологии направлено на противодействие украинским расчетам, вооруженным переносными ЗРК.

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В чем особенность тепловых ловушек

В ходе массированного удара 29 декабря воздушные силы сбили 87 ракет агрессора. Видео полета одной из них попало в свободный доступ.

"Мы знаем, что есть случаи, когда наши бойцы, чередуя на маршрутах пролета крылатых ракет, сбивают их с помощью ПЗРК. Некоторые из этих ПЗРК используют инфракрасную головку самонаведения, и поэтому использование тепловых ловушек может (заставить – 24 Канал) ПЗРК не сработать", – отметил Попович.

Впрочем, против ракет с радиолокационными системами наведения тепловые ловушки не являются эффективными. Такие системы сканируют пространство и посредством радиосигнала определяет место нахождения ракеты.

Можно предположить, что многочисленные пуски "Шахедов" агрессора в последние месяцы 2023 года обнаруживали расположение украинских мобильных групп противовоздушной обороны. Соответственно эту информацию Россия могла использовать для закладки алгоритма действия тепловых ловушек.

Обратите внимание! По информации издание Defence Express, модификация российских ракет с тепловыми ловушками называется "Изделие 504АП". Кроме тепловых ловушек, эта модификация имеет улучшенную оптическую систему наведения, подобную той, которую используют американские ракеты "Томагавк". Также, по информации издания, первое уничтожение такой модификации Х-101 произошло еще в январе 2023 года.

Что известно о российской ракете Х-101