Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. По его мнению, использование такой технологии направлено на противодействие украинским расчетам, вооруженным переносными ЗРК.
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В чем особенность тепловых ловушек
В ходе массированного удара 29 декабря воздушные силы сбили 87 ракет агрессора. Видео полета одной из них попало в свободный доступ.
"Мы знаем, что есть случаи, когда наши бойцы, чередуя на маршрутах пролета крылатых ракет, сбивают их с помощью ПЗРК. Некоторые из этих ПЗРК используют инфракрасную головку самонаведения, и поэтому использование тепловых ловушек может (заставить – 24 Канал) ПЗРК не сработать", – отметил Попович.
Впрочем, против ракет с радиолокационными системами наведения тепловые ловушки не являются эффективными. Такие системы сканируют пространство и посредством радиосигнала определяет место нахождения ракеты.
Можно предположить, что многочисленные пуски "Шахедов" агрессора в последние месяцы 2023 года обнаруживали расположение украинских мобильных групп противовоздушной обороны. Соответственно эту информацию Россия могла использовать для закладки алгоритма действия тепловых ловушек.
Что известно о российской ракете Х-101
- Ракета Х-101 была принята на вооружение российской армии в 2013 году, что позволяет называть ее относительно современным оружием. Эти ракеты запускают из стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС; соответственно они способны нести ядерное оружие.
- Х-101 способна поражать цели на расстоянии 5,5 тысяч километров, развивая скорость до 720 километров в час, что является довольно небольшим показателем. Вероятная причина этого – Х-101 созданы со значительным использованием советской электроники.
- Это делает Х-101 довольно уязвимой к уничтожению украинскими системами ПВО. К примеру, в июле во время массированной и запутанной атаки врага Силы обороны сбили 33 из 36 ракет Х-101 и Х-505