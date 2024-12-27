Росія покладається на західне обладнання для виробництва "Орешника", – FT

Російські компанії, які причетні до виробництва ракети "Орешник", все ще покладаються на обладнання, яке було вироблено на Заході. Його країна-агресорка отримує обхідними шляхами на тлі санкцій.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал видання Financial Times.

До теми "Орешник" почали збирати у 2017 році або й раніше, – Defense Express

Яке обладнання використовується для виробництва "Орешника"

Автори матеріалу зазначили, що два провідні російські збройні інженерні інститути, названі українською розвідкою розробниками ракети "Орешник", шукали працівників, які знайомі з металообробними системами німецьких і японських компаній.

Вакансії для Московського інституту теплотехніки та "Созвездие", за словами журналістів, ілюструють, як Кремль залишається критично залежним від іноземних технологій, на які наклав санкції Захід.

Особливо це помітно в галузі числового програмного керування (ЧПК), технології, життєво важливої ​​для виробництва "Орешника", яка дозволяє заводам швидко формувати матеріали з високою точністю за допомогою комп'ютерів для керування інструментами.

MIT є провідною установою з розробки російських твердопаливних балістичних ракет. У рекламних оголошеннях, розміщених у 2024 році, інститут зазначає, що "ми використовуємо системи Fanuc, Siemens, Haidenhain".

Fanuc – японська компанія, а дві інших – німецька. Всі три компанії виготовляють системи керування для високоточних верстатів з ЧПК.

Ті ж три західні компанії згадуються в оголошеннях, розміщених "Созвездием", де також на одній зі спеціалізацій міститься запит на "знання систем ЧПК — Fanuc, Siemens, Haidenhain".

На відео, опублікованому на початку цього року "Титан Баррикади", третьою оборонною компанією, яка бере участь у виробництві "Орешника", також зображено робітника, який стоїть перед пристроєм керування з брендом Fanuc.

Росія довгий час покладалася на верстати іноземного виробництва, попри зусилля, спрямовані на створення вітчизняних альтернатив. У той час як Кремль закуповує велику кількість високоточних металообробних верстатів у Китаї, системи управління ними продовжують постачатися із Заходу,

– мовиться у матеріалі.

У 2024 році на великій російській виставці вісім китайських компаній представили 12 моделей ЧПК. За даними аналізу Ради економічної безпеки України, 11 моделей були оснащені контролерами японських чи німецьких компаній.

Денис Гутик, виконавчий директор РЕБ, зазначив, що розробка "Орешника" показує, наскільки російський військово-промисловий комплекс все ще залежить від висококласного західного обладнання.

Окрім того, оголошення про вакансії показують, що компанія "Стан", яка очолює російські спроби побудувати вітчизняну індустрію виробництва ЧПК, використовує обладнання Heidenhain.

"Припинення потоку контролерів ЧПК та обладнання до Росії є пріоритетним завданням для союзників Києва. Пристрої та компоненти з ЧПК входять до так званого "спільного списку товарів підвищеного пріоритету", в постачанні яких вони особливо хочуть відмовити Москві", – пише FT.

На яку суму надійшло західне обладнання до Росії

Хоча експортний контроль сповільнив потік цих товарів до Росії, аналіз російських декларацій виданням свідчить, що з початку 2024 року до Росії надійшло постачання щонайменше на 3 мільйони доларів США, які містять компоненти Heidenhain. Деякі з їхніх покупців глибоко пов'язані з військовим виробництвом.

Одне з постачань було зазначене як система, що містила новий блок керування Heidenhain TNC640, виготовлений у 2023 році. Згідно з вебсайтом Heidenhain, TNC640 "визначає високотехнологічний спектр технологій керування у своїй галузі" та "дає змогу комбіновані фрезерно-токарні та шліфувальні операції".

Верстат вартістю 345 000 доларів США був доставлений через Китай до Baltic Industrial Company, російської компанії, яка потрапила під санкції США та має історію постачання обладнання з ЧПК для оборонної промисловості.

Heidenhain і Baltic не відповіли на запити про коментарі.

У Siemens заявили, що вони "не йдуть на компроміс щодо дотримання санкцій" і розслідують "будь-які ознаки обходу" та залучать для цього "необхідні та відповідні органи".

Компанія Fanuc визнала, що верстат, сфотографований на "Титані Баррикад", схожий на їхній, але зазначила, що він, схоже, старий.

Вони заявили, що "посилили пильність і контроль "в межах наших процесів експортного контролю, щоб запобігти потенційному перенаправленню технологій або обладнання до російських суб'єктів".