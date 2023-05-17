Гіперзвукових можливостей там не бачимо, – авіаексперт про точність російського "Кинджала"

Українська протиповітряна оборона отримала можливість збивати російські ракети "Кинджал" з використанням західної установки ППО Patriot. Натомість росЗМІ заявили, що під час останньої масованої атаки "Кинджал" пошкодив цю систему ППО.

Ця інформація є черговим фейком від російської пропаганди, адже дізнатися про такого типу пошкодження, навіть якщо вони були, для росіян неможливо. Про це 24 Каналу розповів авіаексперт Костянтин Криволап.

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Криволап пояснив, що термін "аеробалістична ракета" вигадали журналісти, адже є всього два типи рекет: балістичні та крилаті. Якщо запуск балістичної ракети відбувається із землі, це схоже на підкидання камінця, який десь впаде, якщо запуск відбувається з машини, траєкторія лишається параболою за будь-яких умов.

Деяка відмінність цієї так званої гіперзвукової зброї, адже вона не є гіперзвуковою, вона розганяється до гіперзвукової швидкості, але за вимогами, принципами та термінологією гіперзвукова зброя повинна робити маневрування, серйозно змінювати свій курс, орієнтацію і повинна вражати цілі з гіперзвуковою швидкістю. Цього в "знаменитому" "Кинджалі" ми навіть близько не бачимо,

– прокоментував аналітик.

Принцип роботи "Кинджала"

За словами Криволапа, МіГ-31 злітає, летить, розганяється, на 2,5, можливо, не дотягує навіть до 3 махів, випускає ракету, вона від'єднується, вмикається двигун і вона додатково розганяється. Саме в цей момент вона може досягати гіперзвукової швидкості, тобто понад 5 махів.

"На скільки саме махів невідомо. Росіяни кажуть 10, ніхто не вірить, навіть самі росіяни. Потім ракета може злетіти ще вище, розігнатися в більш розрідженому повітрі і потім вона повинна зупинитися",

– додав спікер.

В цей момент вона не може повідомити, в який об'єкт летить, вона сконцентрована на власному орієнтуванні.

Так звана точність "Кинджала" підлягає дуже великим сумнівам. Немає підтверджень, що це ракета точна і що в неї є 3, 5, 7, 10 метрів точності. Росіяни кажуть 1 – 3, але доказів немає. Ті постріли і ураження, які були, коли збивалися "Кинджали", вони не підтверджують версію, що це точна ракета,

– наголосив авіаексперт.

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Інша російська недозброя

Ба більше, у росіян є багато такої "потужної" зброї. Криволап згадав про ракету "Циркон", в якої було 9 випробувань, її запускали з тих самих пускових установок, що і "Калібр", але ніхто не бачив уражень цілей, відео підтверджень тощо.

Друга відома розробка – винищувач Су-57.

"Його уже 15 років роблять, роблять і нічого толкового з нього не може вийти. Двигун до нього до цього часу вони зробити не можуть, літають на старих двигунах", – розповів аналітик.

Є в Росії і прототип Су-55, цей винищувач – фанерна модель, він є лише у вигляді прототипа. Така ж ситуація й з ракетами "Посейдон", "Буревісник" тощо.

Це збиття одного "Кинджала", а потім шести "Кинджалів" одночасно – це не те що руйнує міф, він спалює ці міфи про "аналагав нєт", про велич російського озброєння,

– резюмував Криволап.

Що відомо про ракети "Кинджал" / Інфографіка 24 Каналу

Україна збиває російські "Кинджали"