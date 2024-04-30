Страх має великі очі: чому Шольц досі не передав Україні ракети Taurus

Голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Хойсген після передачі США Україні ракет ATACMS закликав Олафа Шольца переглянути своє рішення і все ж таки постачати крилаті ракети Taurus для Києва. Проте канцлер вперто не хоче цього робити, побоюючись стати стороною конфлікту.

Політолог, президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний сказав 24 Каналу, що зараз по всьому світу включно з Німеччиною проходять вибори. А Олаф Шольц хоче виграти вибори у ролі представника партії миру, тому не хоче ставати цією стороною конфлікту у війні Росії з Україною.

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Ухилитися не зможе

На думку політолога, Шольц може думати так: якщо Владімір Путін перейде червоні лінії, розпочнеться велика війна. Тому краще щось не дати, не провокувати його та не загострювати ситуацію.

Можливо, в нього є певні страхи перед Росією або моменти, які вони не хочуть публічно озвучувати на кшталт обмежувальних сторін з боку Росії. Позиція Шольца вперто ірраціональна, як її не аналізуй, адже навіть експерти кажуть, що ракети Taurus – не панацея,

– наголосив Олег Лісний.

Олаф Шольц чомусь вважає, що стане обов'язковою стороною, хоча, по суті, Німеччина і так вже є стороною цього конфлікту.

На російських танках на початку війни було написано "На Бєрлін". Тому Шольц не може ухилитися від цього. Тим більше, що постійно Захарові, Мєдвєдєви та інші шалапутні з Росії говорять, що вони воюють із Заходом, а не з Україною. Їхні пропагандисти вважають, що Україна вже програла, тому тепер вони воюють з НАТО,

– підкреслив президент аналітичного центру "Політика".

За його словами, Путіну не потрібні жодні приводи, аби напасти на будь-яку країну. Він іде знищувати цивілізацію як таку, тому для Заходу має бути очевидною потреба в об'єднанні та адекватній відповіді на загрозу, доки вона не перейшла терени їхніх держав.

Чому Україні потрібні ракети Taurus