Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус розповів 24 Каналу, що така критика може вплинути на швидкість прийняття рішень Шольца. Його партнери по коаліції в Німеччині також не погоджуються з рішенням канцлера стосовно ракет Taurus для України.

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Що може змінити позицію Шольца

Іван Ус зазначив, що недавно з'явилась інформація про те, що була тригодинна вечеря між генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом та міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. Є інформація, що темою була Україна.

Якщо Шольц не хоче втратити лідерство у Німеччині чи ініціативу у підтримці України, то йому також потрібно робити певні заяви, на кшталт тих, які робив Еммануель Макрон,

– припустив він.

Є ризик, що такий тиск від партнерів на Шольца спрацює у зворотному напрямку. Проте, на думку Івана Уса, враховуючи прагматичність Німеччини, критика підштовхне канцлера у потрібну сторону.

Він зрозуміє, який правильний бік цієї історії варто зайняти, щоб потім можна було сказати, що Німеччина відіграла провідну роль у перемозі України,

– сказав Ус.

Виникає все ж розбіжність, адже Німеччина надає Україні важливу допомогу, але відмовляється надавати ракети Taurus і заперечує питання введення іноземних військ на територію України.

Це все викликає питання. Невідомо чи, Шольц дійсно хоче бачити перемогу України, а не відтерміновувати гіпотетично можливу війну Росії та Німеччини у разі поразки України,

– висловився Іван Ус.

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