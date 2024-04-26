Як повідомляє видання, політики провели таємну зустріч у ресторані одного з п’ятизіркових готелів Берліна.

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Журналісти помітили та сфотографували Бербок та Столтенберга, коли вони виходили з ресторану в оточенні семи співробітників служби безпеки.

Тривала розмова

Міністерка закордонних справ та генсек НАТО провели майже три години в ресторані готелю Telegraphenamt. За словами очевидців, Бербок і Столтенберг під час вечері їли рибу та жваво обмінювалися думками.

Згодом журналістам Bild стало відомо, що Столтенберг попросив Бербок про зустріч. На ній йшлося про безпеку Європи та подальшу допомогу Україні.

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Під час виступу на заході в Берліні Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна ще може вибороти перемогу, оскільки допомога від союзників перебуває у процесі передачі.

Він також нагадав, що Сполучені Штати виділили понад 60 мільярдів доларів на допомогу нашій державі. Водночас Британія, Німеччина та Нідерланди анонсували нові постачання зброї для України.

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