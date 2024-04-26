Как сообщает издание, политики провели тайную встречу в ресторане одного из пятизвездочных отелей Берлина.

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Журналисты заметили и сфотографировали Бербок и Столтенберга, когда они выходили из ресторана в окружении семи сотрудников службы безопасности.

Длительный разговор

Министр иностранных дел и генсек НАТО провели почти три часа в ресторане отеля Telegraphenamt. По словам очевидцев, Бербок и Столтенберг во время ужина ели рыбу и живо обменивались мнениями.

Впоследствии журналистам Bild стало известно, что Столтенберг попросил Бербок о встрече. На ней речь шла о безопасности Европы и дальнейшей помощи Украине.

Столтенберг назвал условие, при котором Украина может выиграть войну

Во время выступления на мероприятии в Берлине Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина еще может одержать победу, поскольку помощь от союзников находится в процессе передачи.

Он также напомнил, что Соединенные Штаты выделили более 60 миллиардов долларов на помощь нашему государству. В то же время Великобритания, Германия и Нидерланды анонсировали новые поставки оружия для Украины.

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