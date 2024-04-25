Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на мероприятии в Берлине. По его словам, Украина еще может одержать победу, поскольку помощь от союзников находится в процессе передачи.

Смотрите также Развертывание ядерного оружия в Польше: Столтенберг прокомментировал такую возможность

Большая поддержка уже на пути

Генсек Североатлантического альянса отметил, что союзники НАТО не предоставили Украине ту помощь, которую пообещали ранее. В то же время Соединенные Штаты в течение нескольких месяцев предоставить Украине финансирование.

Более того, поставки европейских боеприпасов гораздо ниже тех уровней, которые они ранее обещали обеспечить. По его словам, подобные задержки имеют негативные последствия для нашего государства.

Как отметил Столтенберг, из-за этого Украине не хватало систем противовоздушной обороны, что позволило российским ракетам и дронам поражать цели. В частности, украинским защитникам не хватало дальнобойных ракет, что позволило оккупантам сосредоточить больше сил.

Но для победы Украины еще не поздно, потому что большая поддержка уже на пути,

– заявил он.

Он также напомнил, что Соединенные Штаты выделили более 60 миллиардов долларов на помощь нашему государству. В то же время Британия, Германия и Нидерланды анонсировали новые поставки оружия для Украины.

"Теперь наша обязанность - превратить эти обязательства в реальные поставки оружия и боеприпасов – и сделать это быстро", – подчеркнул Генсек НАТО.

Ранее страны НАТО решили поставить Украине ПВО