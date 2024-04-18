Про це він повідомив на пресконференції. Днями країна вже оголосила, що "негайно" передасть одну таку систему на тлі постійних обстрілів з боку Росії, передає кореспондентка 24 Каналу.

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"Наш заклик до інших країн"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вдень, 18 квітня, заявив, що Україна від партнерів по Північноатлантичному альянсу може отримати ще шість систем протиповітряної оборони Patriot, крім вже знайденої Німеччиною.

Ми вже надали дві системи, тепер ми поставили й третю, і ми є країною, яка робить найбільш істотний внесок у цю справу. Остання, третя система, про яку ми оголосили і яка буде передана Україні та буде там використовуватися. Це також наш заклик до інших країн прийняти аналогічні рішення,

– наголосив він.

За його словами, НАТО дало чітку зрозуміти, що системи, які мають країни Північноатлантичного альянсу, можуть бути надані Україні, щоб дати змогу нашій державі краще захистити себе від численних російських атак, кількість яких протягом останнього часу значно збільшилась.

"Я хотів би повторити цей заклик і поглибити його ще раз. Ми чули про сім додаткових систем. Одна з них – наша. Ми таки сподіваємося знайти ще шість у контексті НАТО, і я знову використав цю можливість на багатьох переговорах, щоб донести цю думку", – додав німецький канцлер.

Заморожені російські активи на користь України

Також європейські лідери обговорили використання прибутків, які генерують російські заморожені активи, на допомогу Україні. Олаф Шольц зазначив, що країни-члени ЄС погодилися використовувати їх на закупівлю військової техніки.

Ми вирішили, що ми хочемо їх використати й що вони повинні використовуватися в першу чергу для закупівлі оборонних засобів і озброєнь для України,

– сказав він.

Україна просила 6 Patriot

Прем'єрка Естонії Кая Каллас під час другого дня засідання Європейської Ради заявила, що Євросоюз не взяв на себе жодних зобов'язань, оскільки подальші рішення залежать від тих країн, які мають системи ППО.

Втім, з ними провели окремі перемовини. Також лідерка Естонії наголосила, що ситуація на полі бою залишається тривожною і партнери мають відправляти Україні все, що Київ просить передати — боєприпаси та системи ППО.