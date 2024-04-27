Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс рассказал 24 Канала, что такая критика может повлиять на быстроту принятия решений Шольца. Его партнеры по коалиции в Германии также не согласны с решением канцлера относительно ракет Taurus для Украины.
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Что может изменить позицию Шольца
Иван Усс отметил, что недавно появилась информация о том, что была трехчасовой ужин между генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Есть информация, что темой была Украина.
Если Шольц не хочет утратить лидерство в Германии или инициативу в поддержке Украины, то ему также нужно делать определенные заявления, вроде тех, которые делал Эммануэль Макрон,
– предположил он.
Есть риск, что такое давление от партнеров на Шольца сработает в обратном направлении. Однако, по мнению Ивана Уса, учитывая прагматичность Германии, критика подтолкнет канцлера в нужную сторону.
Он поймет, какую правильную сторону этой истории стоит занять, чтобы потом можно было сказать, что Германия сыграла ведущую роль в победе Украины,
– сказал Усс.
Возникает все же расхождение, ведь Германия оказывает Украине важную помощь, но отказывается предоставлять ракеты Taurus и отрицает вопрос введения иностранных войск на территорию Украины.
Это все вызывает вопросы. Неизвестно ли, Шольц действительно хочет видеть победу Украины, а не откладывать гипотетически возможную войну России и Германии в случае поражения Украины,
– высказался Иван Усс.
Помощь Украине от Германии
- Канцлер Олаф Шольц заявил, что позиция Германии относительно передачи Украине дальнобойных ракет Taurus не изменилась. Он подчеркнул, что его решение по "одной системе вооружений" остается "четким". Очевидно, немецкий канцлер имел в виду дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Впрочем, Шольц заявил, что Германия и дальше продолжит поставлять Украине реактивные системы залпового огня, поскольку это ее "задача".
- Олаф Шольц заявил, что у партнеров по НАТО нашли для Украины еще шесть систем противовоздушной обороны. На днях страна уже объявила, что "немедленно" передаст одну систему Patriot на фоне постоянных обстрелов со стороны России.
- Владимир Зеленский рассказал, почему Олаф Шольц не соглашается поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus. Президент Украины ответил на вопрос журналиста о том, связана ли позиция Олафа Шольца с ядерными угрозами Владимира Путина.