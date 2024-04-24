Свою позицию немецкий канцлер объявил после переговоров с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Берлине днем, 24 апреля. Сейчас свое решение он менять не планирует, передает 24 Канал.

Смотрите также В США подтвердили, что тайно передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS

Позиция не изменилась

Олаф Шольц во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании заявил, что Германия и в дальнейшем продолжит поставлять Украине реактивные системы залпового огня, поскольку это ее "задача".

Впрочем, он также отметил, что его решение по "одной системе вооружений" остается "четким". Очевидно, немецкий канцлер имел в виду дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Не обошлось и без упоминаний о Patriot.

Он также напомнил, что страны Североатлантического альянса не должны стать стороной конфликта. Как отметил Шольц, ФРГ уже обеспечивает Украину артиллерийскими системами большой дальности действия, среди них – системы РСЗО, Gepard, Iris-T и Patriot, две из которых уже в Украине и третья будет доставлена вскоре.

Мое решение также четкое в том, что мы и в дальнейшем будем самым большим сторонником Украины в Европе, что мы и в дальнейшем будем двумя странами, вместе с Великобританией, которые делают больше всего и именно то, что является важным для обороны, я уже говорил о трех батареях Patriot, и это то, что является немедленной необходимостью,

– заверил немецкий чиновник.

По его словам, он надеется, что другие страны также смогут предоставить системы противовоздушной обороны Patriot нашей стране несмотря на собственные требования безопасности, поскольку системы способны изменить ситуацию и усилить противовоздушную оборону Украины.

В Бундестаге требуют от Шольца дать Taurus Украине

Шольц назвал "вдохновенным" решение американских законодателей принять пакет помощи Украине, который демонстрирует то, что Путин потерпел крах в своих надеждах, что партнеры "бросят Украину на произвол судьбы".

В то же время председатель комитета по вопросам обороны в Бундестаге Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призывает канцлера Олафа Шольца предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus после одобрения миллиардной помощи Сенатом США.

"Канцлер всегда уверял нас, что он ориентируется на Соединенные Штаты", – заявила она, и добавила, что это достаточная причина для того, "чтобы действовать уже сейчас в вопросе Taurus".

В то же время в комментарии "Укринформу" депутат Бундестага Родерих Кизеветтер заявил, что решение Вашингтона предоставить Украине крылатые ракеты большей дальности должно было бы усилить давление на немецкого канцлера Олафа Шольца в вопросе ракет Taurus, но глава правительства будет продолжать искать отговорки.