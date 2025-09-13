У 2025 році російські ракети “Кинджал” почали частіше промахуватися по своїх цілях. Це пояснюють покращенням ефективності українських систем радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Про це Суспільному повідомило джерело в Генеральному штабі України, передає 24 Канал.

Як українська РЕБ нейтралізує загрозу "Кинджалів"?

Чим швидше рухається ракета, тим важче їй визначити свої координати ракети, і, відповідно, тим більш вона вразлива до впливу засобів радіоперешкод,

– пояснив співрозмовник.

Завдяки цьому та збільшенню кількості українських засобів радіоперешкод ефективність перешкод проти “Кинджалів” зросла.

За даними Генштабу, Росія втратила щонайменше 1,5 мільярда доларів через протидію українським РЕБ. Щоб захиститися від завад, російські ракети оснащують дорогими CRPA-антенами – зокрема на керованих авіабомбах (КАБ) та безпілотниках "Шахед". Вартість однієї такої антени становить від 10 до 17 тисяч доларів.

"Ворог за цей час запустив близько 8 000 КАБів і вже близько 40 000 "Шахедів" – це протиповітряні засоби. Всі вони мають ці CRPA-антени, і вони коштують від 10 000 до 17 000 доларів. Складаючи це, виходить що ворог витратив 1.5 мільярда доларів на боротьбу з РЕБ", – уточнило джерело.

Крім того, росіяни поступово ускладнюють конструкцію антен. Спершу вони застосовували чотирьохелементні приймачі, потім перейшли на восьми- та шістнадцятиелементні антени.

