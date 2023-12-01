Ракетні обстріли: українці назвали регіон, який під найбільшою загрозою атак

Серед українців у листопаді провели опитування. Воно пролило світло на низку аспектів нашого життя. Зокрема, їх спитали про те, якому регіону, на їхню думку, найбільше загрожують ракетні удари.

Відповідне опитування провела соціологічна група "Рейтинг". І воно показало, що більшість українців одностайні у питання, який регіон може найбільше потерпати від ракетних ударів з боку Росії.

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Куди ворог може бити

Питання в опитуванні звучало так: "Ракетні удари по Вашому населеному пункту з боку Росії". Респонденти за шкалою від 1 до 5 мали дати оцінку, де 1 – відсутня загроза, а 5 – дуже висока загроза.

Почнімо з регіону, де, на думку опитаних, загроза відсутня. Таким вважають Захід. Таку відповідь дали 27 % респондентів. Натомість вважають, що дуже висока загроза 14 % опитаних.

Зауважимо, що 29% опитаних з деокупованих регіонів вважають, що їхні населені пункти під загрозою ракетних ударів. Утім, найбільше – 35% респондентів – вважають, що під ударом може бути Київ. Власне, мешканці столиці припускають, що росіяни можуть і будуть бити по місту своїми ракетами. Натомість про відсутність загрози для Києва заявили лише 6% опитаних.

Згідно з опитуванням, 22% опитаних вважають, що у їхньому місті дуже висока загроза ударів. Натомість у селах такий показник сягає 15%.

Якими б не були результати опитування, українців закликають не розслаблятися. У ГУР оцінили можливість ракетних ударів взимку.

Зима буде важкою

У ГУР МО детальніше розповіли, на що варто очікувати українцям цієї зими. Представник української розвідки Андрій Юсов зауважив, що цьогоріч зима буде такою ж важкою, як і торік.

Він зазначив, що порівняно нещодавно основними цілями ворога були портова та зернова інфраструктура, а також енергетичний сектор. Водночас росіяни здійснюють велику кількість терористичних атак на території нашої держави. Під ударом найбільше перебувають цивільна інфраструктура, а також економічний потенціал.

Розслаблятися точно не варто. Тобто павербанки треба дістати та протерти, а генератори – зарядити. Все підготувати,

– заявив речник.

Водночас він додав, що підготовка до цьогорічної зими триває.