Так, половина українців вважають, що завжди необхідно оголошувати повітряну тривогу під час злетів МіГів, а 40% – вважають це доцільним лише у залежності від ситуацій. Про це свідчать результати актуального опитування соцгрупи "Рейтинг", інформує 24 Канал.

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При цьому кількість українців, які взагалі виступають проти оголошення тривог, не перевищує 5%.

Найбільше ідею про оголошення тривог під час злетів МіГ-31К залежно від загроз підтримали жителі Києва, а саме – 59%.



Що думають українці про те, чи потрібна повітряна тривога під час злетів МіГ / Скриншот опитування "Рейтинг"

"Рейтинг" також опитав українців, наскільки високою вони бачать загрозу ракетного удару по їхньому населеному пункту. Згідно з результатами, близько третини українців оцінюють її як високу.

Найбільше таких серед мешканців Києва (57%), а також прифронтових і деокупованих областей так вважають до 20%.

Деталі опитування. "Рейтинг" опитував жителів України віком від 18 років в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областях, а також територій, де на момент опитування був відсутній український мобільний зв'язок. Опитування охоплює 1000 респондентів.

Що відомо про тривалі тривоги під час злетів МіГів