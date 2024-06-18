Росія тримає ракетоносії і в Чорному, і в Азовському морях: скільки їх налічується
Станом на ранок 18 червня окупанти тримають і в Чорному, і в Азовському морях ракетоносії. У Військово-Морських силах розповіли, скільки ворожих суден там перебуває.
Відповідну інформацію вони оприлюднили у своєму телеграм-каналі. Також там розповіли, скільки російських суден здійснили прохід Керченською протокою за добу.
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Скільки ракетоносіїв Росія тримає у Чорному та Азовському морях
У Військово-Морських силах Збройних Сил України повідомили актуальну інформацію щодо ракетоносіїв в Чорному і в Азовському морях. Так, станом 06 ранку 18 червня:
- ️В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет;
- ️В Азовському морі 6 ворожих кораблів, 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет;
- ️В Середземному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.
Також у ВМС ЗСУ повідомили, яка кількість ворожих суден здійснили прохід Керченською протокою за добу.
Так, протягом доби, в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 12 суден, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 3 судна, з них 1 рухалось з протоки Босфор.
Росіяни утримують в Чорному та Азовському морях ракетоносії / Інфографіка ВМС ЗСУ
Що говорив Плетенчук про "Калібри" росіян: головне
- За словами Плетенчука, речника ВМС ЗСУ, "Калібри" дуже втратили свою ефективність від початку повномасштабного вторгнення. Противник уже рідко запускає лише їх. Найчастіше окупанти вдаються до ударів "Калібрами" під час комбінованих ракетних атак. І це заради того, аби перевантажити ППО та влучити у ціль.
- Також існує в росіян інша проблема. Вони мають труднощі з обслуговуванням агрегатів, звідки випускають ці ракети, а також із їх завантаженням. Адже логістика та інфраструктура зосереджена в Криму, а ракети з метою збереження базуються в Новоросійську.
- Плетенчук наголосив, що ворогу довго не вдавалося вирішити цю проблему. Імовірно, противник щось вирішив із заряджанням у Новоросійську, оскільки останні три атаки були якраз із підводних човнів. Тобто вони точно перезаряджались, але не заходили в Крим.