У ВМС пояснили, наскільки небезпечні російські підводні ракетоносії

Окупаційна армія останнім часом збільшила застосування підводних човнів у Чорному морі. Наразі це єдині ракетоносії, які ворог може там використати.

Востаннє вони були залучені близько 2 тижнів тому під час атаки на Україну. Про це в етері телемарафону розповів речник Військово-морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, пише 24 Канал.

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Загроза російських підводних ракетоносіїв

Атака була останній раз, здається, тиждень тому. Я зараз боюся неправильно зорієнтувати по датах. Може, два тижні тому… Перед тим був удар по Миколаївщині як окремий вид. Там результат був нульовий,

– розповів Плетенчук.

За його словами, підводні човни як окремий вид озброєння російські військові вже майже не застосовують. Здебільшого їх використовують під час комбінованих атак для того, аби навантажити українські підрозділи ППО.

"Загалом, звісно, ефективність їх ракет далека від початку повномасштабного вторгнення з об’єктивних причин", – додав речник.

До речі, нещодавно стало відомо про потоплення підводного човна "Ростов-на-Дону" в тимчасово окупованому Криму. Унаслідок успішного влучання наших воїнів човен затонув на місці. Вартість судна оцінюється в 300 мільйонів доларів.