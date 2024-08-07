Тож британська розвідка присвятила свій огляд українському удару по російському підводному човну "Ростов-на-Дону", внаслідок якого субмарина пішла на дно, оцінивши масштаби втрат для росіян.

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Які наслідки потоплення "Ростов-на-Дону"

Міністерство оборони Великої Британії у своєму нещодавньому огляді повідомило, що хоч атака відбулася в поєднанні з серією ударів безпілотників, найімовірніше, що під час удару використовувались американські далекобійні ракети ATACMS.

Всупереч деяким повідомленням, підводний човен, радше за все не був повністю відремонтований після попередньої атаки Сил оборони на тимчасово окупований півострів у вересні 2023 року із використанням крилатих ракет Storm Shadow.

Тож британська розвідка називає цю атаку "останньою главою в історії підводного човна", оскільки для країни-агресорки економічно вигідніше буде побудувати новий підводний човен, ніж відновлювати й ремонтувати його затонуле судно.

Як зазначили в оборонному відомстві, хоча потоплення субмарини і є значним підйомом морального духу для українських сил, воно навряд чи матиме значний вплив на здатність росіян завдавати далекобійних ударів по Україні з Чорного моря.

Цей удар підкреслює зростання ризиків для російських сил в Криму і, швидше за все, змусить Росію переглянути будь-які плани щодо передислокації будь-яких значних морських сил на півострів,

– йдеться в огляді британської розвідки.

До слова, підводний човен Б-237 "Ростов-на-Дону" (за класифікацією НАТО – клас Kilo) є одним з чотирьох підводних човнів класу Kilo, здатних застосовувати ракети "Калібр". Він був закладений восени 2011 на заводі Адміралтейські верфі в Санкт-Петербурзі й введений в експлуатацію 26 грудня 2014 року.

На озброєнні корабля можуть перебувати 6 носових торпедних апаратів калібру 533 міліметрів з автоматичним заряджанням, 18 торпед, 24 міни, 4 ракети "Калібр", ПЗРК "Стріла-3" або "Ігла", 8 ракет.