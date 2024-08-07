Поэтому британская разведка посвятила свой обзор украинскому удару по российской подводной лодке "Ростов-на-Дону", в результате которого субмарина пошла на дно, оценив масштабы потерь для россиян.

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Какие последствия потопления "Ростов-на-Дону"

Министерство обороны Великобритании в своем недавнем обзоре сообщило, что хотя атака состоялась в сочетании с серией ударов беспилотников, вероятнее всего, что во время удара использовались американские дальнобойные ракеты ATACMS.

Вопреки некоторым сообщениям, подводная лодка, скорее всего не была полностью отремонтирована после предыдущей атаки Сил обороны на временно оккупированный полуостров в сентябре 2023 года с использованием крылатых ракет Storm Shadow.

Поэтому британская разведка называет эту атаку "последней главой в истории подводной лодки", поскольку для страны-агрессора экономически выгоднее будет построить новую подводную лодку, чем восстанавливать и ремонтировать ее затонувшее судно.

Как отметили в оборонном ведомстве, хотя потопление субмарины и является значительным подъемом морального духа для украинских сил, оно вряд ли окажет значительное влияние на способность россиян наносить дальнобойные удары по Украине с Черного моря.

Этот удар подчеркивает рост рисков для российских сил в Крыму и, скорее всего, заставит Россию пересмотреть любые планы по передислокации любых значительных морских сил на полуостров,

– говорится в обзоре британской разведки.

К слову, подводная лодка Б-237 "Ростов-на-Дону" (по классификации НАТО – класс Kilo) является одной из четырех подводных лодок класса Kilo, способных применять ракеты "Калибр". Он был заложен осенью 2011 года на заводе Адмиралтейские верфи в Санкт-Петербурге и введен в эксплуатацию 26 декабря 2014 года.

На вооружении корабля могут находиться 6 носовых торпедных аппаратов калибра 533 миллиметров с автоматическим заряжанием, 18 торпед, 24 мины, 4 ракеты "Калибр", ПЗРК "Стрела-3" или "Игла", 8 ракет.