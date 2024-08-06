Дело в том, что поиск виновных – это традиционная практика для российского диктатора и это может иметь для него последствия. Об этом 24 Каналу сказал публицист и общественный деятель Ростислав Мурзагулов.

Обратите внимание В оккупированном Крыму осталось 5 военных аэродромов, 2 из которых – без самолетов, – Плетенчук

Чем для Путина может обернуться поиск виновных

В то же время российское z-сообщество скулит из-за того, что страна-агрессор больше не имеет флота в Черном море, ведь те несколько кораблей, что прячутся от Украины в портах – не считаются. В частности россияне признают, что сейчас любые грузы морем в Украину поступают беспрепятственно.

Мурзагулов отметил, что иначе и не могло быть, от начала вторжения очевидно, что Путин проигрывает эту войну, ведь это не первая война, которую проигрывает глава Кремля. По его словам, Путин не является великим полководцем, он достаточно посредственная личность.

"Жалеет ли Путин о Крыме? Нет, Путин никогда ни о чем не жалеет, потому что это чувство не входит в арсенал глупого человека, которым он является. Путин всегда ищет виновных, он пытается сделать это и сейчас. Вероятнее всего, для Путина это закончится каким-то физическим "слетом с орбиты", или это закончится внутриэлитарным сговором и отправлением Путина в сторону небольшого красивого города в Нидерландах (Гаага – 24 Канал)", – подчеркнул публицист.

Отметим, что недавно Россия "подтвердила" успешные атаки Украины на свой флот. Так, во время главного парада ко дню военно-морского флота оккупанты представили черноморский флот только 2 кораблями.