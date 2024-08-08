В ВМС объяснили, насколько опасны российские подводные ракетоносители

Оккупационная армия в последнее время увеличила применение подводных лодок в Черном море. Сейчас это единственные ракетоносители, которые враг может использовать там.

Последний раз они были задействованы около 2 недель назад во время атаки по Украине. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Военно-морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, пишет 24 Канал.

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Угроза российских подводных ракетоносителей

Атака была последний раз, кажется, неделю назад. Я сейчас боюсь неправильно сориентировать по датам. Может, две недели назад... Перед тем был удар по Николаевщине, как отдельный вид. Там результат был нулевой,

– рассказал Плетенчук.

По его словам, подводные лодки, как отдельный вид вооружения, российские военные уже практически не применяют. В основном их используют во время комбинированных атак для того, чтобы нагрузить украинские подразделения ПВО.

"В общем, конечно, эффективность их ракет далека от начала полномасштабного вторжения по объективным причинам", – добавил он.

К слову, недавно стало известно о потоплении подводной лодки "Ростов-на-Дону" во временно оккупированном Крыму. В результате успешного попадания наших воинов лодка затонула на месте. Стоимость судна оценивается в 300 миллионов долларов.