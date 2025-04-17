"Підсмажує" дрони в повітрі: Британія показала зброю, яка може з’явитися на фронті в Україні
- Велика Британія успішно випробувала мікрохвильову зброю RapidDestroyer, яка може знищувати дрони за допомогою потужної радіочастоти.
- Технологія все ще на ранній стадії, потребує багато енергії, але може бути ефективною на військових базах та кораблях проти масових атак дронів.
Велика Британія успішно випробувала мікрохвильову зброю RapidDestroyer, яка "підсмажує" ворожі дрони у повітрі. У майбутньому ця технологія може бути використана на фронті в Україні.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.
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Що відомо про RapidDestroyer
У статті зазначається, що Міноборони Великої Британії успішно провело випробування RapidDestroyer – нового типу електронної зброї для боротьби з безпілотниками. Її можна буде використати у сучасних війнах, зокрема в Україні.
RapidDestroyer створено консорціумом на чолі з французьким оборонним конгломератом Thales. Система використовує потужну радіочастоту, яка виводить з ладу або "підсмажує" електроніку безпілотників на відстані.
Під час нещодавніх випробувань установка успішно нейтралізувала два "рої" по вісім дронів.
У рамках проєкту було відстежено, виявлено і знищено понад 100 дронів,
– зазначають у Міноборони Британії.
Втім, технологія поки що перебуває на ранній стадії. RapidDestroyer перевозиться на кузові вантажівки і потребує великої кількості енергії.
Який принцип роботи RapidDestroyer
Нова електромагнітна зброя стріляє широким пучком енергії, який є відносно недорогим у використанні та здатен одночасно знищувати кілька дронів.
За оцінками експертів, ця технологія особливо ефективна у боротьбі з масованими атаками дронів, хоча її невибірковий характер робить її менш придатною для захисту інфраструктури, наприклад, аеропорту.
Потужні мікрохвильові системи потенційно є дуже ефективним засобом захисту від великої кількості дронів і, можливо, крилатих ракет, за умов, коли їхній широкий конус дії не створює більше проблем, ніж вирішує,
– зазначає Джастін Бронк із Королівського інституту об'єднаної служби в Лондоні.
За певних обставин, такі системи можуть дати суттєву перевагу, наприклад, на військових базах у пустелі, на кінетичній лінії фронту або ж на кораблях у відкритому морі. Однак вони не є універсальним рішенням.
Один з високопоставлених британських військових зазначив, що дрони стали значною силою на полі бою, проте їм доводиться долати "стіну електронних перешкод".
"Це гра "заходи проти заходів протидії", – заявив він.
Він додав, що існують способи захисту безпілотників від мікрохвильової зброї, наприклад, захист їхніх схем матеріалами, що блокують зовнішні електричні поля.
Зрештою технологія націлена і на протиракетну оборону.
ВМС США оголосили, що 2026 року проведуть випробування потужної мікрохвильової зброї, відомої як Project Meteor, здатної збивати протикорабельні балістичні ракети, які швидко рухаються,
– резюмують у виданні.
Які є аналоги RapidDestroyer
У виданні нагадали, що RapidDestroyer має аналоги:
- американський Tactical High-power Operational Responder (THOR), розроблений ВПС США і низкою приватних компаній, розміром із морський контейнер;
- Leonidas, розроблений технологічною компанією Epirus для ВМС США і призначений для використання на кораблях.
Нагадаємо, що нещодавно в Україні вперше продемонстрували лазерну зброю "Тризуб". Вона здатна збивати дрони та авіаційну техніку на відстані до 5 кілометрів.