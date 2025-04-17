"Підсмажує" дрони в повітрі: Британія показала зброю, яка може з’явитися на фронті в Україні

Велика Британія успішно випробувала мікрохвильову зброю RapidDestroyer, яка "підсмажує" ворожі дрони у повітрі. У майбутньому ця технологія може бути використана на фронті в Україні.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Що відомо про RapidDestroyer

У статті зазначається, що Міноборони Великої Британії успішно провело випробування RapidDestroyer – нового типу електронної зброї для боротьби з безпілотниками. Її можна буде використати у сучасних війнах, зокрема в Україні.

RapidDestroyer створено консорціумом на чолі з французьким оборонним конгломератом Thales. Система використовує потужну радіочастоту, яка виводить з ладу або "підсмажує" електроніку безпілотників на відстані.

Під час нещодавніх випробувань установка успішно нейтралізувала два "рої" по вісім дронів.

У рамках проєкту було відстежено, виявлено і знищено понад 100 дронів,

– зазначають у Міноборони Британії.

Втім, технологія поки що перебуває на ранній стадії. RapidDestroyer перевозиться на кузові вантажівки і потребує великої кількості енергії.

Який принцип роботи RapidDestroyer

Нова електромагнітна зброя стріляє широким пучком енергії, який є відносно недорогим у використанні та здатен одночасно знищувати кілька дронів.

За оцінками експертів, ця технологія особливо ефективна у боротьбі з масованими атаками дронів, хоча її невибірковий характер робить її менш придатною для захисту інфраструктури, наприклад, аеропорту.

Потужні мікрохвильові системи потенційно є дуже ефективним засобом захисту від великої кількості дронів і, можливо, крилатих ракет, за умов, коли їхній широкий конус дії не створює більше проблем, ніж вирішує,

– зазначає Джастін Бронк із Королівського інституту об'єднаної служби в Лондоні.

За певних обставин, такі системи можуть дати суттєву перевагу, наприклад, на військових базах у пустелі, на кінетичній лінії фронту або ж на кораблях у відкритому морі. Однак вони не є універсальним рішенням.

Один з високопоставлених британських військових зазначив, що дрони стали значною силою на полі бою, проте їм доводиться долати "стіну електронних перешкод".

"Це гра "заходи проти заходів протидії", – заявив він.

Він додав, що існують способи захисту безпілотників від мікрохвильової зброї, наприклад, захист їхніх схем матеріалами, що блокують зовнішні електричні поля.

Зрештою технологія націлена і на протиракетну оборону.

ВМС США оголосили, що 2026 року проведуть випробування потужної мікрохвильової зброї, відомої як Project Meteor, здатної збивати протикорабельні балістичні ракети, які швидко рухаються,

– резюмують у виданні.

Які є аналоги RapidDestroyer

У виданні нагадали, що RapidDestroyer має аналоги:

американський Tactical High-power Operational Responder (THOR), розроблений ВПС США і низкою приватних компаній, розміром із морський контейнер;

Leonidas, розроблений технологічною компанією Epirus для ВМС США і призначений для використання на кораблях.

Нагадаємо, що нещодавно в Україні вперше продемонстрували лазерну зброю "Тризуб". Вона здатна збивати дрони та авіаційну техніку на відстані до 5 кілометрів.