Незвична реабілітація під водою: українські захисники пройшли ресоціалізацію в Хорватії

У Хорватії ветерани російсько-української війни взяли участь у проєкті з ресоціалізації – поверненні до звичного ритму цивільно життя. Завдяки водним видам спорту наші бійці отримали фізичну й ментальну реабілітацію.

Ще у квітні 2023 року хорватські ветерани приїжджали до Львова, щоб обговорити формати, в яких можна передати українській стороні свій досвід. Про це 24 Каналу розповіла комунікаційниця Благодійного фонду UNBROKEN Юлія Логвиненко, додавши, що хорватські колеги пройшли через війну ще 30 років тому вже знають, як допомогти нашим ветеранам відновлюватися.

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Як створювали проєкт

До Національного реабілітаційного центру звернулися хорватські ветерани та запропонували свою допомогу. Дуже цінним було те, що вони могли надати не тільки теоретичні знання, але й поговорити з нашими бійцями на рівні, допомогти порадами й підтримати своїми історіями. Відтак все відбувалося в дружній та невимушеній атмосфері, яка сприяла й ментальному відновленні українських військових. Таким пілотним проєктом хорватська сторона також хотіла вкласти свій внесок в українську перемогу.

Вони зібрали чудових волонтерів, ветеранів, які долучилися фізично й матеріально для того, щоб реалізувати такий великий проєкт. Він дуже допоміг учасникам і сподіваюся, що в майбутньому допоможе не одному десятку наших ветеранів,

– сказала Юлія Логвиненко.

Комунікаційниця Благодійного фонду UNBROKEN розповіла про проєкт реабілітації військових: дивіться відео

Наскільки дієві такі види реабілітації

Програма була досить насиченою і складною, адже щоденно наші військові тренувалися під водою, вчилися пірнати, опановували дайвінг. Проте всі учасники підтвердили, що така реабілітація їм дуже допомогла. Один із ветеранів, майор "Азову", який пройшов полон в Оленівці, відчув покращення вже на другий – третій день.

Я є майстром спорту з веслування і можу сказати зі свого досвіду, що вода допомагає "переключатися" й розслабитися. Ми навчали хлопців плавати на сапах, каяках, допомагали тим, у кого немає рук чи ніг і можемо стверджувати, що вода дуже заспокоює,

– підкреслила Логвиненко.

Щобільше, коли людина пірнає під воду, то думає тільки про техніку й про те, що конкретно зараз треба робити – це сприяє відновленню.

Всі казали, що програма їм дуже сподобалася і вони хотіли б ще раз взяти в ній участь. Кілька чоловіків навіть записалися на наступні програми, але вже як інструктори для своїх колег, щоб допомагати їм відновлюватися,

– додала Логвиненко.

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