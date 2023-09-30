Хорватські захисники прийняли у себе українських ветеранів. Протягом тижня, із 17 до 25 вересня 2023 року, в таборі "Велі Йоже" у хорватському місті Савудрія наші ветерани навчалися водних видів спорту та працювали з психологами.

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У чому суть проєкту

Дайвінг-клуб хорватських воєнних інвалідів "Немо-Адріатик" започаткував такий проєкт ресоціалізації українських захисників і вважає це власним внеском у відновлення українських ветеранів та України загалом. Клуб уже понад 20 років займається програмою ресоціалізації хорватських ветеранів і має в цій справі величезний досвід.

Мета проєкту – створити умови для найякіснішої ресоціалізації та реабілітації українських військових, а в майбутньому започаткувати подібну програму в Україні.

П'ятнадцятеро учасників з України здобули необхідні знання і навички, щоб пізніше, за сприяння фундації UNBROKEN та Львівської міської ради, створити аналогічний в Україні, залучивши досвід та консультування хорватських колег. Бо хорвати пройшли через війну, довготривалий процес реабілітації та ресоціалізації.

Що таке ресоціалізація

Під цим терміном мають на увазі повернення та пристосування українських ветеранів до звичного ритму цивільного життя, у цьому випадку – через застосування засобів рекреаційної терапії.

Зверніть увагу! Термін "ресоціалізація" лише входить в наше життя і означає простими словами важливе "повернення військових до звичного життя, вміння знову стати частинкою мирного суспільства".

В реабілітаційній програмі брали участь українські ветерани з інвалідністю, учасники важких боїв під Маріуполем, учасники бригади спеціального призначення Національної гвардії України "Азов", військові, які брали участь у звільненні Бучі, та інші захисники.

На запрошення міського голови Львова у квітні цього року ми представили програму міністерці українських ветеранів війни Юлії Лапутіній, меру Львова Андрію Садовому та благодійному фонду UNBROKEN. Тоді домовилися про приїзд першої групи українських ветеранів до Хорватії, з метою якісної реабілітації. Організатори та інструктори на волонтерських засадах і за власні кошти зреалізували цей проєкт, долучилися представники спецполіції, поліції, гвардійських бригад, добровольчих батальйонів та ветерани війни Хорватії за незалежність,

– зазначив Рене Ціповец, президент "Немо-Адріатик".

Представником проєкту з українського боку є благодійний фонд UNBROKEN та Львівська міська рада, яка активно підтримує програми реабілітації, включаючи встановлення біонічних протезів для ветеранів із ампутованими кінцівками, а також займається низкою програм ресоціалізації.

"Благодійний фонд UNBROKEN має на меті реабілітацію, ресоціалізацію та лікування українців. Фонд допомагає людям, які постраждали від війни, колишнім військовим, які не мають обмежень для виїзду за кордон та не мають застережень для занять такими видами реабілітації, які пропонували в Хорватії. Найголовінше, що нашим ветеранам сподобалось, вони знайшли спільну мову з хорватськими колегами. У всіх лише позитивні враження, всі натхненні, і тепер думаємо, як їхній досвід реалізувати в Україні", – говорить Олександр Кобзарев, виконавчий директор фонду UNBROKEN, військовий територіальної оборони Львова, який провів на війні 10 місяців.

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Як відбувалася ресоціалізація

Програма складалася з навчальної, спортивної, рекреаційної частини, включала теорію та практику – із пірнанням у відкритому морі.

Учасники дізналися теорію та основні техніки дайвінгу, познайомилися зі спорядженням, пройшли практичний курс із пірнання. Також за допомогою інструкторів освоїли рекреацію на каяках, сап-дошках, гідроскутерах, мали терапевтичну їзду верхи та цінну комунікацію із хорватськими ветеранами, переймали від них досвід реабілітації.

Керівниця навчальної частини програми Андреа Ведріна із організації "Плава промоція" пояснила українським ветеранам важливість та першочерговість заснування в Україні товариств ветеранів війни уже зараз, під час війни. Також спікерами виступили спеціалісти Товариства хорватських ветеранів війни Хорватії за незалежність, а представники організації Jedro I krilo ("Крило та вітрило") на власному досвіді розповіли про те, чим можна займатися військовим, які вже повернулися додому. Хорватські ветерани, засновники видання Scubalife.com, розповіли про особливості розвитку періодичних видань, подали ідею українцям заснувати власний часопис на тему того, чим цікавляться.

До програми доєдналися психологи з України та Хорватії. Зустріч із ними мав військовий психолог Зоран Комар, він наголосив на необхідності постійного проведення програм ресоціалізації, важливості підтримки цих проєктів з боку державних інституцій, спільнот і сім'ї.

Програма завершилася складанням іспиту та заліковим зануренням у дайвінг-центрі "Марко Поло" в місті Рієка (учасники отримали дайвінг-категорію). Також ветерани склали іспит у Портовому управлінні Рієки й отримали ліцензії, що дозволяє керувати швидкісними човнами.

Українські ветерани у Хорватії / Фото Мар'ян Радович та організація "Плава промоція"

Відгуки учасників програми

"Чесно, я був радий отримати запрошення взяти участь у пілотному проєкті. Приємно знати і відчувати, що про нас дбають колеги з Хорватії. Тут я отримав нові знання, дізнався багато страшних і сумних історій хорватських колег, почув від них, як відбувалася війна в Хорватії, про те, як можна і потрібно відновлювати своє ментальне здоров’я, і загалом перейняв досвід хорватських ветеранів. Тому я щиро сподіваюся, що зможемо незабаром схожу програму розпочати в Україні. А я із задоволенням приєднаюся до неї ще раз, але вже в ролі інструктора", – говорить Руслан Павловський, доброволець із батальйону спецпризначення "Азов", який брав участь у найважчих боях за Маріуполь.

"Вважаю, що організація проєкту була чудова! Від щирого серця дякую організаторам за те, що долучили нас до цієї пілотної програми. У Хорватії я познайомився з чудовими людьми, вояками – старшими колегами, так би мовити, відкрив для себе нові водні види спорту та нові навички. До приїзду в Хорватію я не вмів плавати, а тепер уже пірнаю, незважаючи на те, що втратив руку та ногу", – сказав Михайло Юрчук, сержант 95-ї бригади, яка вела бої під Ізюмом і де боєць отримав поранення та згодом пережив ампутації.

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Хто партнери проєкту

Реалізація такого проекту допомоги та реабілітації стала можливою завдяки внескам хорватських підприємців, "HONDA MARINE Хорватія" (Fred Bobek d.o.o.), мисливському товариству Umag, членам Дайвінг-клубу "Немо-Адріатик", фінансовій допомозі Філіпа Вішича. А також чимало інших, які виявили свідомість та бажання бути волонтерами, щоб допомогти українцям у боротьбі за їхні життя, за існування України, безпеку та стабільність Європи, у тому числі Хорватії.

Дайвінг-клуб хорватських інвалідів війни "Немо-Адріатик" проводить програму психосоціальної ресоціалізації українських ветеранів у співпраці з партнером проєкту "Плава промоція" та учасниками Товариства хорватських добровольців війни за незалежність, Товариством Jedro i krilo, періодичним виданням Scubalife.com за підтримки міста Львів, фонду UNBROKEN.