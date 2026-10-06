Не маєток, а приватна галерея: як виглядає будинок Шерон Стоун у Беверлі-Гіллз

Оселя Шерон Стоун у Беверлі-Гіллз більше нагадує приватну галерею, ніж класичний будинок знаменитості. У кімнатах багато картин, скульптур, яскравого текстилю та незвичних деталей.

Як виглядає будинок Шерон Стоун у Беверлі-Гіллз

Інтер'єр будинку акторки далекий від стриманого мінімалізму. Тут поєднали яскраві кольори, різні фактури та багато незвичних предметів, пише Madame Figaro.

У вітальні поєднали світло-рожеві дивани, жовтий килим із рослинним орнаментом та яскраві декоративні акценти. Кімнату доповнюють камін, абстрактне полотно, декоративні подушки та вбудовані книжкові полиці.

У ванній кімнаті поруч із білою ванною розмістили великий квітковий килим, панорамне зображення озера з птахами та яскраву скульптуру собаки.

Інтер'єр будинку Шерон Стоун / Фото Benedicte Drummond

У гардеробній цілу стіну відвели під полиці для взуття, а в центрі поставили велику оксамитову банкетку. Ще одним акцентом став килим.

Для оформлення будинку Шерон Стоун запросила шотландську дизайнерку Венді Моррісон. Акторка побачила її роботи в інтернеті, після чого сама написала дизайнерці в Instagram. В інтер'єрі з'явилися яскраві килими та інші текстильні акценти.

Килим у будинку / Фото Benedicte Drummond

У будинку багато картин самої Шерон Стоун. Її абстрактні полотна можна побачити в різних кімнатах поряд з іншими артоб'єктами. Завдяки цьому живопис став не окремою частиною декору, а одним із головних елементів інтер'єру.

Серед робіт акторки є картина The Witching Hour. На її створення Стоун надихнув дизайн килима Moondance Wellbeing Венді Моррісон.

Інтер'єр будинку / Фото Benedicte Drummond

Нагадаємо, у вересні Анджеліна Джолі продала свій маєток у Лос-Анджелесі за 24,75 мільйона доларів, хоча спочатку хотіла отримати 29,9 мільйона. Особняк збудували ще у 1913 році, а колись його територію розширили завдяки сусідньому будинку Чарлі Чапліна.