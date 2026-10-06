Как выглядит дом Шэрон Стоун в Беверли-Хиллз

Интерьер дома актрисы далек от сдержанного минимализма. Здесь сочетаются яркие цвета, различные фактуры и множество необычных предметов, пишет Madame Figaro.

В гостиной сочетаются светло-розовые диваны, желтый ковер с растительным орнаментом и яркие декоративные акценты. Комнату дополняют камин, абстрактное полотно, декоративные подушки и встроенные книжные полки.

В ванной комнате рядом с белой ванной разместили большой ковер с цветочным узором, панорамное изображение озера с птицами и яркую скульптуру собаки.

Интерьер дома Шэрон Стоун / Фото Benedicte Drummond

В гардеробной целую стену отвели под полки для обуви, а в центре поставили большую бархатную скамейку. Еще одним акцентом стал ковер.

Для оформления дома Шэрон Стоун пригласила шотландскую дизайнерку Венди Моррисон. Актриса увидела ее работы в интернете, после чего сама написала дизайнерке в инстаграме. В интерьере появились яркие ковры и другие текстильные акценты.

Ковер в доме / Фото Benedicte Drummond

В доме много картин самой Шэрон Стоун. Ее абстрактные полотна можно увидеть в разных комнатах наряду с другими арт-объектами. Благодаря этому живопись стала не отдельной частью декора, а одним из главных элементов интерьера.

Среди работ актрисы есть картина "The Witching Hour". На ее создание Стоун вдохновил дизайн ковра Moondance Wellbeing от Венди Моррисон.

Интерьер дома / Фото Benedicte Drummond

Напомним, в сентябре "Анджелина Джоли продала свой особняк в Лос-Анджелесе " за 24,75 миллиона долларов, хотя изначально она хотела получить 29,9 миллиона. Особняк построили еще в 1913 году, а когда-то его территорию расширили за счет соседнего дома Чарли Чаплина.