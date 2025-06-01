Жінка купила новий будинок: реакція її родини стала вірусною в соцмережах

31-річна американка купила чудовий будинок у Сент-Луїсі, що в штаті Міссурі. Жінка запросила до нового дому всю свою родину, і їхня реакція зібрала мільйони переглядів у тіктоці.

Річ у тім, що американка купила будинок не лише для себе, а для всіх рідних, кого запросила. Вона стала першою в родині, хто таки придбав житло після смерті прабабусі, розповідає 24 Канал, посилаючись на тікток жінки.

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Американка купила будинок для родини, чим приголомшила усіх

Авторка відео, на ім'я Алексіс, здійснила мрію чотирьох поколінь своєї родини. Вона об'єднала під одним дахом всю родину – уперше після смерті прабабусі.

Ми не мали дому для всієї родини відтоді, як померла моя прабабуся. Тоді я була ще маленькою. Це була мета, яку я ставила перед собою роками, отримавши важливий досвід,

– розповідала раніше Алексіс.

На відео видно світлий дворівневий будинок та його власницю, що готується до приходу рідних. На сходах вона повісила милий святковий плакат з написом: "Ласкаво просимо додому". Далі можна побачити родичів, які заходить у своє нове житло, бачать плакат і просто не можуть стримати емоцій.

Як родина відреагувала на сюрприз: дивіться відео

Для мене честь зібрати родину під одним дахом і мати можливість проводити більше часу з дідусем і бабусею. Сміх та спогади нескінченні. Це принесло стільки спокою,

– додала жінка.

Відео з реакцією родичів зібрало сім мільйонів переглядів у тіктоці. Момент возз'єднання рідні під одним дахом зворушив багатьох людей, особливо емоції бабусі та дідуся.



Як відреагували бабуся та дідусь / Скриншоти відео

"Підняти сім'ю, цілих 3 покоління, до нового й вищого економічного класу – це сила, любов і мета, яких багато людей навіть близько не можуть досягти. Неймовірно", "Тобто ти хочеш сказати, що бабуся й дідусь знову зможуть жити зі своїми двома доньками, як коли вони були маленькими?"

– написали із захопленням коментатори.

Дехто із користувачів зазначив, що ідея купити з родиною будинок досить перспективна, якщо кожен вкладе певну частку. Так буде більша ймовірність того, що власне житло не за горами й переїхати з орендованої квартири точно вдасться всім. Адже ціни на нерухомість у США, як і в Британії, постійно зростають.